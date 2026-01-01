Bonterra and Donorfy help you track donors and manage campaigns, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Bonterra and Donorfy charge $200+ monthly plus transaction fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes directly to your mission.
Bonterra and Donorfy only track donors but can't process payments. Zeffy handles donations, events, raffles, and memberships all in one place.
Bonterra and Donorfy require lengthy setup and annual contracts. Zeffy gets you fundraising in minutes with no commitments or hidden costs.
Zeffy operates on voluntary contributions from donors instead of charging nonprofits monthly fees. While Bonterra costs $200+/month and Donorfy's fees grow with your database, Zeffy keeps 100% of your donations working for your mission.
Zeffy provides complete donor profiles, giving history, and automated receipts without monthly costs. Unlike Bonterra and Donorfy that focus only on data storage, Zeffy includes donation processing and email tools in one free platform.
Zeffy offers complete donor management with zero fees, while Bonterra charges $200+/month plus 3% card fees. You get donation processing, donor tracking, and email tools in one platform without monthly costs eating into your budget.
Unlike Donorfy's scaling monthly fees, Zeffy provides donor management at zero cost. You can track donors, process donations, and send newsletters without worrying about database size limits or monthly charges.
Yes, Zeffy combines donation processing, donor tracking, and fundraising tools in one free platform. Unlike Bonterra or Donorfy that require separate payment processors, everything works together seamlessly.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
