Bonterra and DonorSearch help you track donors and research prospects, but they charge monthly fees that add up fast. Zeffy gives you donor management, donation forms, email tools, and event ticketing — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Bonterra VS Donor Search
Bonterra and DonorSearch charge monthly fees plus card processing costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes directly to your mission.
Bonterra requires multiple integrations while DonorSearch only handles research. Zeffy includes donations, events, raffles, and donor management without extra tools.
Bonterra and DonorSearch require custom pricing calls and complex setup. Zeffy lets you create your first campaign in minutes with no contracts or commitments.
Zeffy gives you 100% of your donations with zero platform fees, while Bonterra charges $200+/month plus 3% card fees. You get complete donor management tools without the hefty price tag that eats into your fundraising revenue.
DonorSearch only offers prospect research without donation processing, forcing you to use multiple tools. Zeffy combines donor management with payment processing in one free platform, so you can track donors and collect gifts seamlessly.
Yes. While Bonterra and DonorSearch focus narrowly on donor data, Zeffy includes donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, and membership management. You get everything in one place without paying monthly fees.
Bonterra charges $200+ monthly plus 3% card fees that reduce your donations. Zeffy gives you complete donor management with zero platform fees, so you keep 100% of donations while tracking supporter relationships and engagement.
DonorSearch only provides prospect research without donation processing or campaign tools. Zeffy combines donor tracking with payment processing, event management, and peer-to-peer campaigns in one free platform.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
