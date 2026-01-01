Breeze ChMS focuses on church management while ClearView CRM specializes in donor relationships, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you complete donor management, online giving, and event tools with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Breeze Chms VS Clear View CRM
💯
Breeze ChMS costs $72/month plus card fees, and ClearView CRM starts at $500/month. Zeffy charges zero fees so every dollar goes to your mission.
🧰
Breeze ChMS and ClearView CRM focus on donor data but lack auction, raffle, and ticketing tools. Zeffy handles all your fundraising in one place.
📞
Breeze ChMS and ClearView CRM limit support to business hours only. Zeffy offers unlimited support whenever your team needs help.
Zeffy offers 100% free donor management with zero platform fees, while Breeze costs $72/month plus card fees and ClearView starts at $500/month plus $50 per user. You keep every dollar donated instead of losing money to monthly subscriptions and transaction fees.
Yes. Zeffy processes all major payment types including credit cards, ACH, Apple Pay, and Google Pay with zero fees. Breeze and ClearView don't offer payment processing, forcing you to use expensive third-party processors that charge 2.9% plus monthly fees.
Zeffy provides unlimited support via live chat, email, and phone calls during business hours, plus comprehensive training resources. Both competitors limit support based on your plan tier and charge extra for premium assistance, adding to your costs.
Zeffy is completely free with zero platform fees or monthly costs. Breeze charges $72/month plus card fees, while ClearView starts at $500/month plus $50 per user. Your nonprofit saves thousands annually while getting the same donor tracking features.
Yes. Zeffy combines donor management with built-in payment processing for all donation types. Breeze and ClearView require expensive third-party processors, creating extra costs and data sync headaches between systems.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
