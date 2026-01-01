Breeze ChMS focuses on church management while DonorSnap specializes in donor tracking, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you complete donor management, online giving, and relationship tracking with zero fees — so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Breeze Chms VS DonorSnap
🪙
Breeze ChMS charges $72/month plus card fees, while DonorSnap adds monthly costs on top of transaction fees. Zeffy charges zero fees, keeping every dollar for your mission.
🧰
Breeze ChMS and DonorSnap focus on donor data but lack auction, raffle, and ticketing features. Zeffy includes all fundraising tools in one platform.
💳
Breeze ChMS and DonorSnap require third-party integrations for payment processing. Zeffy accepts credit cards, ACH, Apple Pay, and Google Pay built-in.
Zeffy is completely free for donor management - no monthly fees, transaction costs, or hidden charges. Breeze ChMS costs $72/month plus card fees, while DonorSnap charges monthly fees plus transaction costs. With Zeffy, you keep 100% of donations to invest directly in your mission.
Zeffy combines donor management with built-in fundraising tools like event ticketing, online stores, auctions, and peer-to-peer campaigns. While Breeze ChMS and DonorSnap focus on basic donor tracking, Zeffy offers complete fundraising capabilities in one platform at zero cost.
Zeffy offers 100% free donor management with no monthly fees, transaction costs, or hidden charges. While Breeze ChMS costs $72/month plus card fees and DonorSnap charges monthly fees plus transaction costs, Zeffy lets you keep every dollar donated to focus on your mission instead of software expenses.
Unlike Breeze ChMS and DonorSnap which require separate payment processors with additional fees, Zeffy includes built-in payment processing for all major credit cards, ACH, Apple Pay, and Google Pay at zero cost. Donors simply have the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
Yes, Zeffy goes beyond basic donor tracking. While Breeze ChMS and DonorSnap focus primarily on data management, Zeffy offers complete fundraising tools including event ticketing, online stores, peer-to-peer campaigns, auctions, and raffles - all at zero cost to your organization.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript