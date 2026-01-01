Breeze ChMS and Salesforce help you track donors and manage church data, but both charge monthly fees that add up quickly. Zeffy gives you donor management, online giving, event registration, and member communication tools — all with zero fees so every dollar stays with your ministry.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Breeze Chms VS Salesforce
💯
Breeze ChMS costs $72/month plus card fees, while Salesforce charges $60/user/month plus processing costs. Zeffy charges zero fees.
🧰
Breeze ChMS and Salesforce track donors but can't run raffles, auctions, or sell tickets. Zeffy includes everything you need to fundraise.
🚀
Breeze ChMS and Salesforce require third-party integrations for payments. Zeffy works immediately with built-in donation forms and processing.
Zeffy believes nonprofits should keep every dollar they raise. While Breeze ChMS costs $72/month plus card fees and Salesforce runs $60/user/month, we offer complete donor management with zero platform fees. Donors can leave a voluntary contribution to support our mission.
Zeffy gives you donor tracking, automated receipts, and giving analytics without the complexity or cost of enterprise systems. You get everything you need to build lasting donor relationships without paying monthly fees or hiring IT staff to manage integrations.
Zeffy offers complete donor management with zero fees on donations, while Breeze ChMS costs $72/month plus card fees on every gift. You get donation forms, payment processing, and donor tracking all in one platform without eating into your fundraising.
Salesforce costs $60/user/month plus requires separate payment processors with additional fees. Zeffy gives you everything you need for donor management at zero cost, with donors having the option to leave a voluntary contribution.
Unlike Breeze ChMS or Salesforce, Zeffy combines donor tracking, payment processing, and fundraising tools with zero platform fees. You keep 100% of donations while getting features that typically require expensive integrations.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
