CauseVox charges $250/month plus 4.5% fees. Mightycause takes 1.99% per donation. Both platforms limit features — nonprofits lose money either way.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
CauseVox VS Mightycause
CauseVox charges $250/month and doesn't support raffles. Mightycause takes 2% per gift and requires third-party tools. Zeffy includes raffles, auctions, ticketing, and CRM at zero cost.
CauseVox and Mightycause require separate platforms for auctions, raffles, and stores. Zeffy includes them all — so you can launch any campaign without extra setup or fees.
CauseVox and Mightycause only accept credit cards. Zeffy supports ACH bank transfers, Apple Pay, Google Pay, and in-person payments — all fee-free.
Yes. Zeffy includes donations, ticketing, peer-to-peer campaigns, auctions, raffles, and donor management at zero cost. CauseVox and Mightycause require paid plans or third-party tools for many of these features, which means you're paying before you even start raising funds.
No. Zeffy includes donor management, email campaigns, and CRM tools for free from day one. Both CauseVox and Mightycause limit these features to higher-tier paid plans, so you'll need to upgrade and pay monthly fees to access full donor tools.
Yes. Zeffy supports ACH bank transfers, credit cards, Apple Pay, Google Pay, and in-person payments at no extra cost. CauseVox only accepts card payments, while Mightycause requires separate hardware for in-person giving.
Yes. Zeffy includes auctions, raffles, online stores, and memberships in one platform at zero cost. CauseVox and Mightycause require third-party tools for these features, creating extra work and fees.
Yes. Zeffy provides free live chat, phone support, and comprehensive help resources to all users. CauseVox and Mightycause limit full support access to paid subscribers starting at $99/month.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
