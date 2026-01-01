CharityAuctionsToday and Handbid help you run mobile auctions, but they charge fees that reduce what you raise. Zeffy gives you auction tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Charity Auctions Today VS Handbid
💸
CharityAuctionsToday takes 8% and Handbid charges 5% plus card fees on every winning bid. Zeffy charges zero fees, so your gala actually raises money for your mission.
🧰
CharityAuctionsToday and Handbid only handle auctions. Zeffy gives you auctions, raffles, donations, ticketing, and peer-to-peer campaigns without switching platforms.
🤝
CharityAuctionsToday and Handbid limit support to business hours only. Zeffy offers unlimited email support plus live training sessions to help you succeed.
With Zeffy, you keep 100% of funds raised. CharityAuctionsToday takes 8% of winning bids, while Handbid charges 5% plus card fees. On a $10,000 auction, you'd save $800-$1,000 in platform fees alone.
Zeffy grows with your needs beyond auctions. While auction-only platforms leave you searching for separate tools, Zeffy handles donations, raffles, ticketing, and peer-to-peer campaigns all in one place.
Zeffy offers 100% free auction tools with no platform fees, while CharityAuctionsToday charges 8% and Handbid takes 5% plus card fees on winning bids. You keep every dollar raised for your mission instead of losing hundreds to platform costs.
Yes! Unlike auction-only platforms, Zeffy provides complete fundraising tools including donations, raffles, ticketing, peer-to-peer campaigns, and donor management. Run all your fundraising activities on one free platform.
Zeffy provides unlimited support via email, live chat, and phone calls without restricting you to business hours only. Plus, our comprehensive help center and regular training webinars help you succeed at no extra cost.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
