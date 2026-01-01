CharityEngine and DonorSearch help you manage donor relationships, but they charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Charity Engine VS Donor Search
Zeffy charges zero fees on donations, raffles, and events, so every dollar raised goes directly to your mission instead of platform costs.
Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, and online stores in one platform, while competitors require multiple subscriptions and integrations.
Zeffy provides unlimited support and training at no extra cost, while competitors charge more for phone support and advanced features.
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, while CharityEngine costs $550/month plus card fees and DonorSearch requires custom pricing plus fees. You keep 100% of donations while tracking donor relationships, managing communications, and processing gifts all in one place.
Zeffy provides donor profiles, giving history, and automated thank-you emails without monthly fees. CharityEngine offers similar CRM features but charges $550/month, while DonorSearch focuses mainly on prospect research rather than complete donor management.
Yes, Zeffy combines donor management with donation processing, event ticketing, peer-to-peer campaigns, and online stores at zero cost. CharityEngine charges hefty monthly fees for similar features, while DonorSearch only provides research tools without fundraising capabilities.
Zeffy offers complete donor management at zero cost, while CharityEngine charges $550/month plus card fees and DonorSearch requires custom pricing plus fees. You get donor profiles, giving history, and automated communications without monthly subscriptions eating into your budget.
Unlike CharityEngine and DonorSearch that focus only on donor tracking, Zeffy combines donor management with donation processing, events, and online stores. You manage relationships and raise funds in one platform without paying platform fees or monthly subscriptions.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
