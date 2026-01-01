CharityEngine and StratusLive offer donor management tools, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor tracking, email automation, donation forms, and event management — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Charity Engine VS Stratus Live
💸
CharityEngine costs $550/month plus card fees, StratusLive charges $99/month plus processing costs. Zeffy charges zero fees so you keep every dollar raised for your mission.
🎟️
CharityEngine and StratusLive focus on donor management but lack built-in fundraising tools. Zeffy gives you raffles, auctions, ticketing, and donations in one platform.
⚡
CharityEngine and StratusLive have steep learning curves requiring training and technical support. Zeffy is designed for small teams to start fundraising immediately.
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, while CharityEngine costs $550/month and StratusLive $99/month plus processing fees. You keep 100% of donations with Zeffy's optional donor contributions covering costs.
Unlike CharityEngine and StratusLive which charge processing fees on every donation, Zeffy processes all payments at zero cost. Donors can voluntarily contribute to support the platform, maximizing funds for your mission.
Yes, Zeffy provides comprehensive donor profiles, gift tracking, and automated receipts without monthly fees or complex setup. You get powerful donor management tools that are easy to use and completely free.
Zeffy provides complete donor management at zero cost, while CharityEngine charges $550/month and StratusLive $99/month plus processing fees. You get donor profiles, gift tracking, and automated receipts without monthly subscriptions eating into your budget.
Yes, Zeffy offers robust donor tracking with contact management, giving history, and automated thank-you emails. Unlike complex CRM systems that require training, Zeffy's donor tools are designed for small nonprofit teams to use immediately.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
