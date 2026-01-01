Zoho CRM
Donor Management CRM Features
Easy Donor Database
✅
✅ Donation History & Notes per Donor
✅
✅
Donor Tags / Segments
✅
✅
Built-in Donation Tracking (No Integrations Needed)
✅ ❌
Emailing to Donors (Receipts, Thank yous, Newsletters)
✅
✅ Smart Filters (Search by Donation, Campaign, Date...)
✅
✅
Export Donor Data Anytime
✅ ✅
Offline Donations Tracking
✅
✅ Pre-filled donation forms
✅
❌
Pricing
$550/month
plus card fees per gift
$20/user/month
plus add-on costs
Processing fees
N/A
Matches your current payment processing rates; specific rates not publicly disclosed.
N/A
No processing fees mentioned. Payment methods accepted include Visa, MasterCard, American Express, checks, PayPal, and wire transfers.
Platform fees
N/A
Not separately disclosed; platform fees appear to be included in the monthly subscription cost
$0
No platform fees. No long-term contracts, no renewal costs or additional annual charges.
Monthly fees
$550/month
Starting price for Starter plan; Pro and Premier plans require contacting the vendor for pricing.
$105/user/month
Flexible User Pricing and All Employee Pricing tiers available; pricing varies by plan and billing frequency.
Value for money
4.1
4.3
Features
4.1/5
Powerful but requires training. Setup takes hours; complex for small teams.
4.3/5
Generic CRM, not built for nonprofits. Needs multiple integrations to fundraise.
Donations
CharityEngine offers donation processing with customizable forms and recurring gift options, but charges processing fees that eat into your fundraising dollars.
Basic donation tracking through custom fields and workflows, but no built-in donation forms or payment processing. Requires third-party integrations.
Ticketing
CharityEngine provides event ticketing through their platform, though it's part of their broader donor management system rather than a specialized ticketing solution.
No event ticketing system. Can track event attendees through contacts but requires separate ticketing platform for sales and check-in.
Peer-to-Peer Fundraising
CharityEngine offers peer-to-peer fundraising tools as part of their donor management suite, allowing supporters to create their own fundraising pages.
No peer-to-peer fundraising tools. Can track supporter relationships but lacks campaign creation or social sharing features.
Auctions
CharityEngine doesn't provide auction functionality - you'd need separate software to run silent or live auctions for your events.
Zoho CRM doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to track bids and follow up with participants.
Raffles
CharityEngine doesn't offer dedicated raffle functionality - you'd need to manage raffles through workarounds or third-party integrations.
No raffle functionality. You'd need external raffle software and manual data entry to track participants and winners in Zoho.
Online store
CharityEngine lacks built-in online store capabilities for selling merchandise or products to support your cause.
No e-commerce capabilities. You'd need to integrate with separate online store platforms and manually sync customer data.
Memberships
CharityEngine offers membership management with automated renewals and tiered membership levels, but requires technical setup and ongoing maintenance that can overwhelm small nonprofit teams.
Zoho CRM lacks built-in membership management features. You'll need third-party integrations or manual workarounds to track member renewals and benefits.
Donor Management/CRM
CharityEngine provides comprehensive donor tracking with custom fields and reporting, but the system requires significant time investment to set up properly and train staff to use effectively.
Strong contact management and custom fields. However, lacks nonprofit-specific features like donation tracking, pledge management, and donor stewardship workflows.
Emails & Newsletter
CharityEngine includes email marketing tools with donor segmentation capabilities, but the interface can be complex for staff without technical experience to create effective campaigns.
Basic email campaigns available through Zoho Campaigns integration. Limited nonprofit-specific templates and donor communication features compared to dedicated fundraising platforms.
Payment Processing
CharityEngine processes payments through third-party integrations with additional transaction fees on top of their monthly subscription costs, increasing your overall fundraising expenses.
Payment methods
Basic payment processing through integrations only
No payment processing - contact management only
Credit Card Payments
Limited support - Basic payment processing available through integrations only
Not supported - Zoho CRM is a contact management system without built-in payment features
Apple Pay & Google Pay
Not supported - No mobile wallet payment options available
Not supported - Zoho CRM doesn't include payment processing capabilities
ACH / Bank Transfers
Not supported - CharityEngine focuses on donor management and CRM, not payment processing
Not supported - Zoho CRM focuses on contact management, not payment processing
Tap to Pay App
Not supported - No mobile point-of-sale or tap-to-pay functionality
Not supported - Zoho CRM is designed for donor relationships, not payment collection
Customer Support
4.1/5
4.3/5
Unlimited Support
CharityEngine offers tiered support based on plan level, not unlimited
Zoho CRM limits support based on plan tier - higher plans get priority support
Phone Support / Office Hours
CharityEngine provides phone support during standard business hours
Zoho CRM offers phone support during business hours for premium plan users
Webinars
CharityEngine offers regular training webinars and educational sessions
Zoho CRM offers regular training webinars and educational sessions for users
Help Center
CharityEngine maintains a comprehensive help center with articles and guides
Zoho CRM has an extensive help center with articles, guides, and documentation
Email
CharityEngine provides live chat support during business hours
Zoho CRM provides live chat support during business hours for paid plans
Nonprofit-Focused Support Team
Built for nonprofits with phone and chat support, but access varies by plan level
Business-focused support with plan restrictions on phone help and priority access