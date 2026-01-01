ClearView CRM and Salesforce help you track donors and manage relationships, but both charge monthly fees that add up quickly. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you can invest every dollar in your mission instead of software costs.
Clear View CRM VS Salesforce
ClearView CRM and Salesforce charge monthly fees plus card processing costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
ClearView CRM lacks payment processing and Salesforce requires expensive add-ons. Zeffy handles all payments built-in with no extra setup or costs.
ClearView CRM limits support by plan and Salesforce charges per user monthly. Zeffy provides unlimited support for your entire team at no cost.
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, while ClearView CRM costs $500/month plus $50 per user. You get donation processing, email campaigns, and donor tracking in one place without paying extra for integrations.
Salesforce charges $60 per user monthly plus requires expensive add-ons for nonprofit features. Zeffy gives you everything built-in with zero fees, so 100% of donations reach your cause without complex setup or developer costs.
Yes. While ClearView CRM and Salesforce focus only on donor data, Zeffy handles donations, events, raffles, memberships, and peer-to-peer campaigns. You get complete fundraising capabilities without paying platform fees or needing multiple tools.
Unlike ClearView CRM and Salesforce that only manage donor data, Zeffy handles your entire fundraising operation with zero platform fees. You get donation processing, event ticketing, and email campaigns without paying monthly subscriptions or per-user costs.
Nonprofits save thousands yearly by switching to Zeffy. ClearView CRM costs $500+ monthly while Salesforce charges $60 per user plus expensive add-ons. With Zeffy, 100% of donations reach your mission without platform fees or hidden costs.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
