ClearView CRM and Sumac help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Clear View CRM VS Sumac
ClearView CRM charges $500/month plus $50 per user, while Sumac adds monthly fees on top of card processing costs. Zeffy is completely free.
ClearView CRM and Sumac require separate tools for auctions, raffles, and ticketing. Zeffy handles everything from one dashboard.
ClearView CRM and Sumac focus on data management over donor relationships. Zeffy prioritizes donor stewardship and acknowledgment.
ClearView CRM charges $500/month plus $50 per user, then adds card fees on top. Zeffy gives you complete donor management with zero platform fees - donors can leave voluntary contributions to support our mission.
Sumac charges monthly fees plus card fees on every gift, eating into your donations. Zeffy tracks all your donor data and processes payments with zero fees, so 100% of donations reach your cause.
Unlike ClearView and Sumac that focus only on donor tracking, Zeffy includes fundraising events, online stores, peer-to-peer campaigns, and payment processing - all with zero platform fees.
Most donor management systems like ClearView and Sumac charge monthly fees plus transaction costs that eat into your donations. Zeffy gives you complete donor tracking with zero platform fees - donors can leave voluntary contributions to support our mission instead.
ClearView charges $500/month plus $50 per user, while Sumac adds monthly fees plus card fees on every gift. Zeffy processes all donations with zero fees, meaning 100% of what donors give reaches your cause directly.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
