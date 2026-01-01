ClearView CRM focuses on nonprofit donor management while Veracross serves K-12 schools, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you complete donor management, donation processing, and event tools with zero fees — so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Clear View CRM VS Veracross
Zeffy charges zero fees on donations, memberships, and event tickets so every dollar goes to your mission
Zeffy includes built-in auction, raffle, and ticketing tools designed specifically for nonprofit fundraising
Zeffy provides unlimited support with nonprofit expertise, not just business hours assistance
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, while ClearView CRM charges $500/month plus $50 per user plus card fees. You get donation processing, donor tracking, and communication tools all in one place without the hefty monthly costs.
Veracross is built for schools, not nonprofits. Zeffy is purpose-built for nonprofits with zero-fee donation processing, peer-to-peer campaigns, and event ticketing. You won't need separate tools or pay monthly fees plus card fees per gift.
Yes. Zeffy provides donor tracking, automated receipts, and campaign management without ClearView's complex interface or expensive setup. Your team can start fundraising immediately with our simple, nonprofit-focused platform at zero cost.
Zeffy combines donor management with zero-fee donation processing, while ClearView CRM charges $500/month plus $50 per user plus card fees. You get complete fundraising tools without monthly costs eating into your budget.
Veracross is built for schools, not nonprofits. Zeffy offers purpose-built nonprofit tools like peer-to-peer campaigns, event ticketing, and auction management with zero platform fees. No monthly charges or per-gift fees.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
