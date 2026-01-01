ClickBid costs $895 upfront plus 3.5% per transaction. Raise 365 takes 8% total on every donation. Both charge fees — Zeffy charges $0.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Clickbid VS Raise 365
💸
Clickbid charges $895 upfront plus 3.5% per transaction. Raise 365 takes 5% plus card fees on every donation. Zeffy covers all costs so your raffle, gala, or campaign keeps 100%.
🎟️
Clickbid locks you into annual auctions. Raise 365 limits features to paid plans. Zeffy gives you donations, raffles, ticketing, memberships, and email in one place with zero fees.
🚀
Clickbid requires training webinars and complex setup. Raise 365 offers unclear support and frequent technical issues. Zeffy works right away — create your form and start raising funds in minutes.
Zeffy is 100% free with zero platform fees or transaction costs. Other all-in-one platforms charge 5-8% in combined fees plus annual licensing. You keep every dollar raised.
Yes. Zeffy includes donations, events, raffles, memberships, and peer-to-peer campaigns at no cost. Other platforms lock key features behind paid plans or charge per campaign type.
No. Create donation forms, event pages, and campaigns in minutes with no training required. Other platforms require complex setup and paid support to get started effectively.
Yes. Zeffy offers mobile bidding, ticketing, and donor management with zero platform fees. Clickbid charges $895/year plus 3.5% per bid, while Raise 365 takes 8% total fees.
Get real support from humans who understand nonprofits. Free live chat, email, and phone help anytime. No paid plans required, no slow response times during busy seasons.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript