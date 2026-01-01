Crowdchange takes 6% plus processing fees on every donation. Greater Giving charges 5% plus $130/month. Both platforms cost nonprofits thousands — $6,000 vs $5,000 on every $100,000 raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Crowdchange VS Greater Giving
💸
Crowdchange takes 6% plus card fees on every gift. Greater Giving charges setup fees starting at $200 and monthly subscriptions from $130. Zeffy is 100% free, so your raffle proceeds go to your mission instead of software costs.
💯
Crowdchange locks advanced features behind paid tiers. Greater Giving requires higher plans for peer-to-peer and full auction tools. Zeffy gives you donations, ticketing, raffles, auctions, memberships, and donor management from day one at zero cost.
📅
Greater Giving is built for gala nights. Crowdchange focuses on short-term campaigns. Zeffy handles your events and your year-round giving, memberships, and donor communication in one place without fees.
Yes. Zeffy includes auction management, event ticketing, and mobile bidding at zero cost. Greater Giving charges setup fees starting at $200 plus monthly subscriptions, while Crowdchange doesn't offer auction features at all.
Absolutely. Zeffy provides free live chat, email, and phone support to every nonprofit. Both Crowdchange and Greater Giving reserve priority support for paid customers only, leaving free users with limited help.
Zeffy is 100% free with no platform fees, monthly charges, or hidden costs. Other all-in-one platforms charge 4-6% plus processing fees on every donation. With Zeffy, donors have the option to leave a voluntary contribution to keep the platform free for nonprofits.
Yes. Zeffy handles everything in one place — event ticketing, auctions, donation forms, memberships, and donor management — all fee-free. Other platforms charge separately for different features or lock them behind paid tiers.
No. Zeffy gives you full access to donor tracking, email campaigns, and CRM features from day one. Other all-in-one platforms require paid plans to unlock these essential nonprofit tools, forcing you to choose between functionality and affordability.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
