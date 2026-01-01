Crowdchange VS Greater Giving

Crowdchange takes 6% plus processing fees on every donation. Greater Giving charges 5% plus $130/month. Both platforms cost nonprofits thousands — $6,000 vs $5,000 on every $100,000 raised.

Greater Giving
Crowdchange
Crowdchange VS Greater Giving: What nonprofits should know before choosing.

Pricing
Features
Payment methods
Customer Support
Crowdchange
Greater Giving
Greater Giving
All-in-one Fundraising Features
Zero-Fees on Transactions
All-in-One Toolkit (Donations, Events, Auctions, Store, Raffles...)
Designed Specifically for Nonprofits
Built-in CRM (Donor Profiles, History, Tags)
Unified Dashboard to Track Everything
Multi-Channel Fundraising (Email, Events, P2P)
Automated Workflows (emails, receipts, reminders)
Custom Branded Pages for Campaigns is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Designed Specifically for Nonprofits</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Built-in CRM (Donor Profiles, History, Tags)</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Unified Dashboard to Track Everything</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Multi-Channel Fundraising (Email, Events, P2P)</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Automated Workflows (emails, receipts, reminders)</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow endrow"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Custom Branded Pages for Campaigns</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div></div></div>
Pricing
Processing fees: 2.3% + $0.30 per transaction (VISA/Mastercard) vs N/A (Credit card processing fees apply, exact percentage not disclosed publicly)
Platform fees: 6% vs 5% platform fee
Monthly fees: $0 (No monthly fees) vs $130/month (Starting at $130/month)
Value for money: 4.8 vs N/A
Features
Donations: Donation forms with recurring giving and custom branding; advanced features require a paid plan vs Donation forms with recurring giving options; full features require a paid plan.
Ticketing: Event ticketing with registration management and built-in check-in tools vs Event ticketing with table management and seating charts; built for galas and requires a paid subscription.
Peer-to-Peer Fundraising: Peer-to-peer campaigns with individual fundraiser pages and team leaderboards vs Peer-to-peer campaigns available; higher-tier plan and setup assistance required.
Auctions: No auction features; platform focuses on peer-to-peer and crowdfunding, limiting gala fundraising options vs Full auction management with mobile bidding, item tracking, and live event tools.
Raffles: Raffle campaigns with ticket sales and winner selection; available on higher-tier plans only vs Raffle and auction tools for live events with mobile bidding; platform focuses on peer-to-peer and crowdfunding, limiting gala fundraising options.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Full auction management with mobile bidding, item tracking, and live event tools.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Raffles</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Raffle campaigns with ticket sales and winner selection; available on higher-tier plans only.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Raffle and auction tools for live events with mobile bidding; included on paid plans.
Online store: Product sales and merchandise store with inventory tracking and order management vs No online store functionality; focused on event-based fundraising rather than ongoing sales.
Memberships: No membership management; designed for campaign-based fundraising, not ongoing member relationships vs No membership management; focused on event fundraising, not ongoing member relationships or recurring programs.
Donor Management/CRM: Basic donor data and campaign tracking with limited CRM features compared to dedicated systems vs Donor database with giving history and event attendance tracking across campaigns.
Emails & Newsletter: Campaign update emails and donor notifications with limited templates and automation vs Event communication tools for attendee updates and thank-you messages; limited donor engagement features.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Payment Processing</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Stripe integration with 6% platform fee plus 2.3% + $0.30 processing fees per transaction.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Integrated payment processing with mobile and onsite options; charges a 5% platform fee plus card processing costs.</p></div></div></div></div></div></div>
Payment methods
Credit Card Payments: Accepts all major credit and debit cards; charges 6% platform fee plus 2.3% processing fees vs Accepts all major credit and debit cards through its payment processing system.
Apple Pay & Google Pay: Digital wallet support unclear; donors may need to enter card details manually instead of one-tap checkout vs Digital wallets not supported.
ACH / Bank Transfers: ACH bank transfers not supported vs Supports ACH bank transfers but requires bank account verification.
Tap to Pay App: In-person payment tools not available vs General in-person payment collection not available.
Customer Support
Unlimited Support: Support built for corporate clients with unclear response times - no dedicated nonprofit team or mission-focused guidance vs Support access depends on plan tier - priority help reserved for paid customers starting at $130/mo
Phone Support / Office Hours: No phone support or scheduled calls mentioned - platform relies on email and chat only for customer assistance vs Phone support available during business hours for paid customers only
Webinars: No nonprofit-focused webinars or training sessions - platform designed for corporate giving programs, not charity education vs No nonprofit-focused webinars or training - primarily event-focused educational content
Help Center: Basic help center exists but resources are limited and not tailored to nonprofit fundraising needs or best practices vs Complete resource library with step-by-step guides built specifically for nonprofits
Email: Email support available but response times are unclear and there's no dedicated nonprofit support team to help with fundraising vs Email support with response times varying by plan level - priority given to higher tiers
Nonprofit-Focused Support Team: Support built for corporate clients with unclear response times and no nonprofit expertise vs Support access depends on plan tier with priority help for paid customers only

Why Zeffy over Crowdchange and Greater Giving?

Why choose Zeffy over Crowdchange and Greater Giving if you're a nonprofit

💸

Crowdchange and Greater Giving charge fees before you raise a dollar

Crowdchange takes 6% plus card fees on every gift. Greater Giving charges setup fees starting at $200 and monthly subscriptions from $130. Zeffy is 100% free, so your raffle proceeds go to your mission instead of software costs.

💯

Keep 100% of donations without choosing between features and affordability

Crowdchange locks advanced features behind paid tiers. Greater Giving requires higher plans for peer-to-peer and full auction tools. Zeffy gives you donations, ticketing, raffles, auctions, memberships, and donor management from day one at zero cost.

📅

Built for year-round fundraising, not just one-night events

Greater Giving is built for gala nights. Crowdchange focuses on short-term campaigns. Zeffy handles your events and your year-round giving, memberships, and donor communication in one place without fees.

Questions nonprofits ask when choosing between Zeffy and Greater Giving

Frequently asked questions

Can I run auctions and events without paying setup fees?

Yes. Zeffy includes auction management, event ticketing, and mobile bidding at zero cost. Greater Giving charges setup fees starting at $200 plus monthly subscriptions, while Crowdchange doesn't offer auction features at all.

Do I get real nonprofit support without paying for premium plans?

Absolutely. Zeffy provides free live chat, email, and phone support to every nonprofit. Both Crowdchange and Greater Giving reserve priority support for paid customers only, leaving free users with limited help.

How much does Zeffy actually cost compared to other all-in-one fundraising platforms?

Zeffy is 100% free with no platform fees, monthly charges, or hidden costs. Other all-in-one platforms charge 4-6% plus processing fees on every donation. With Zeffy, donors have the option to leave a voluntary contribution to keep the platform free for nonprofits.

Can I run both events and year-round campaigns without paying multiple fees?

Yes. Zeffy handles everything in one place — event ticketing, auctions, donation forms, memberships, and donor management — all fee-free. Other platforms charge separately for different features or lock them behind paid tiers.

Do I need to upgrade to access donor management and email tools?

No. Zeffy gives you full access to donor tracking, email campaigns, and CRM features from day one. Other all-in-one platforms require paid plans to unlock these essential nonprofit tools, forcing you to choose between functionality and affordability.

As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.

Masey, Loose Ends.

“We were incurring a ton of fees for our past fundraising platform and Zeffy has helped us receive so much more of our donations.”
Amy R
Rebuilding Together Metro Chicago
Zeffy has been invaluable in helping me track our donors, sales, events, and revenue in one spot. The coolest thing about Zeffy is it really is free!
Debra B
Glory to Glory Women's Mentoring Ministry
Everything about Zeffy suits us starting with (of course, NO fees) but also the ease of use and customer experience as well as their client support!!
Carmen M
DIVINA World Foundation
Zeffy is very easy to use and ensures that every dollar quickly gets into our account.. A huge help to our work!
Nathan C
Jiwa International
Zeffy is very simple, allows for a lot of customization and seamlessly integrates into our website. The fact that all of this is free is still wild to me.
Ryan S
Jesters Theatre: Youth Unlimited
We couldn't believe there was a free payment platform for our Girl Scout group. Zeffy took ZERO fees from us, which is huge when you run on very small amounts of money.
Jennifer H
GSCB Troop 144
We were ready to sell tickets in less than 30 minutes. The reporting capabilities were better than some other paid-for sites.
Mark B
Theta Mu Lambda Charitable Foundation
Since using Zeffy, our conversion rate of donations has skyrocketed. It's an easy platform to use. Plus customer support has always been responsive and helpful!
Stevie C
We Are HER

