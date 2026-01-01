DoJiggy VS Blackbaud

DoJiggy charges 4.9% on every donation. Blackbaud charges 2.99% plus enterprise fees. Both platforms take thousands from your mission — $4,900 vs $2,990 on every $100,000 raised.

Blackbaud
DoJiggy
DoJiggy VS Blackbaud: What nonprofits should know before choosing.

Pricing
Features
Payment methods
Customer Support
DoJiggy
Blackbaud
Blackbaud
All-in-one Fundraising Features
Zero-Fees on Transactions
All-in-One Toolkit (Donations, Events, Auctions, Store, Raffles...)
Designed Specifically for Nonprofits
Built-in CRM (Donor Profiles, History, Tags)
Unified Dashboard to Track Everything
Multi-Channel Fundraising (Email, Events, P2P)
Automated Workflows (emails, w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">All-in-One Toolkit (Donations, Events, Auctions, Store, Raffles...)</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Designed Specifically for Nonprofits</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Built-in CRM (Donor Profiles, History, Tags)</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Unified Dashboard to Track Everything</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Multi-Channel Fundraising (Email, Events, P2P)</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Automated Workflows (emails, receipts, reminders)
Custom Branded Pages for Campaigns class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div></div></div>
Pricing
DoJiggy: Up to 6.9% + card fees per gift
Blackbaud: 3% + card fees + $99/mo minimum
Processing fees
DoJiggy: 2.9% + $0.30 per transaction (via Stripe or PayPal); Nonprofit rate available: 2.2% + $0.30 per transaction
Blackbaud: 2.99% + $0.30 per transaction for Visa, Mastercard, Discover, Diners Club, JCB (USD); 3.5% + $0.30 for American Express (USD); 1% + fee per transaction for ACH/Direct Debit
Platform fees
DoJiggy: 4.9% per transaction for Simple Stores, Crowdfunding, Events/Ticketing, and Auctions; 6.9% per transaction for Raffles, Sweepstakes, and Athons; Alternatively, free (0%) with donor tips model
Blackbaud: $20 Blackbaud NetCommunity Account: $20–$75 per Merchant Account
Monthly fees
DoJiggy: $0 No monthly or subscription fees
Blackbaud: $0 No monthly fees
Value for money
DoJiggy: 4.3
Blackbaud: N/A
Features
DoJiggy: 4.1/5 Strong event and auction features, but most functionality requires paid plans.
Blackbaud: N/A Enterprise-grade fundraising and integrations, but costly and split across separate products.
Donations
DoJiggy: Donation forms with recurring giving and custom fields, but full donor management requires a paid plan.
Blackbaud: Donation forms with recurring giving and customization, but setup often requires paid plans and IT support.
Ticketing
DoJiggy: Event ticketing with registration, seating options, and check-in tools, available on paid plans.
Blackbaud: Event src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="rich-text_table is-header">Enterprise-grade fundraising and integrations, but costly and split across separate products.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Donations</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Donation forms with recurring giving and custom fields, but full donor management requires a paid plan.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Donation forms with recurring giving and customization, but setup often requires paid plans and IT support.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Ticketing</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Event ticketing with registration, seating options, and check-in tools, available on paid plans.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Event ticketing and registration via Altru, sold separately from fundraising tools.
Peer-to-Peer Fundraising
DoJiggy: Peer-to-peer campaigns with team pages and fundraiser dashboards, available on select paid plans.
Blackbaud: Peer-to-peer campaigns available, but typically require higher-tier plans and technical setup.
Auctions
DoJiggy: Full online auction platform with mobile bidding, item management, and real-time bid tracking, available on paid plans.
Blackbaud: Silent and live auction tools via Altru, requiring enterprise-level subscription and implementation.
Raffles
DoJiggy: is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Auctions</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Full online auction platform with mobile bidding, item management, and real-time bid tracking, available on paid plans.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Silent and live auction tools via Altru, requiring enterprise-level subscription and implementation.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Raffles</div></div><div class="column2 is-compare Raffle management with ticket sales, drawing tools, and winner selection, available on higher-tier plans.
Blackbaud: No built-in raffle tools; requires third-party integration or manual management.
Online store
DoJiggy: No online store for physical products; focused on event fundraising and auctions.
Blackbaud: No online store functionality for selling merchandise or products.
Memberships
DoJiggy: Membership src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No online store for physical products; focused on event fundraising and auctions.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No online store functionality for selling merchandise or products.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Memberships</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Membership management with recurring billing, member portal, and automated renewal reminders, available on paid plans.
Blackbaud: Member management via Altru with portal access and renewals, offered as an enterprise product with high contract costs.
Donor Management/CRM
DoJiggy: Donor database with giving history, contact management, and basic reporting, available on paid plans.
Blackbaud: Enterprise donor database with wealth screening and cross-product gift tracking.
Emails & Newsletter
DoJiggy: Built-in email campaigns with templates for donor communication and event promotion, available on paid plans.
Blackbaud: Email campaigns via Luminate Online with templates and segmentation, sold as a separate add-on.
Payment Processing
DoJiggy: No ACH bank transfers or in-person payment options; processing limited to cards and digital wallets with high platform fees.
Blackbaud: First-party processing through Blackbaud Merchant Services with 2.99-3.5% fees and required merchant account setup. src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">Email campaigns via Luminate Online with templates and segmentation, sold as a separate add-on.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Payment Processing</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">No ACH bank transfers or in-person payment options; processing limited to cards and digital wallets with high platform fees.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><p class="table_text">First-party processing through Blackbaud Merchant Services with 2.99-3.5% fees and required merchant account setup.</p></div></div></div></div></div></div>
Payment methods
DoJiggy: Credit cards and digital wallets only; ACH and in-person payments not available.
Blackbaud: Full payment methods available only via separate merchant account and extra fees.
Credit Card Payments
DoJiggy: Accepts all major credit and debit cards through integrated processing with standard transaction fees.
Blackbaud: Accepts all major credit and debit cards via Blackbaud Merchant Services; requires using their processor and setup fees.
Apple Pay & Google Pay
DoJiggy: Supports Apple Pay and Google Pay via checkout integration for a faster donor experience.
Blackbaud: Supports Apple Pay and Google Pay through Blackbaud checkout, typically for organizations using their full payment suite.
ACH / Bank Transfers
DoJiggy: ACH bank transfers not supported; recurring gifts must use cards or digital wallets.
Blackbaud: ACH bank transfers available via Blackbaud Merchant Services with additional monthly and per-transaction fees.
Tap to Pay App
DoJiggy: Native in-person payment tools not available; requires separate hardware setup for events.
Blackbaud: In-person payments supported via Blackbaud POS but require hardware purchase and a separate merchant account.
Customer Support
DoJiggy: 4.3/5
Blackbaud: 2.9/5
Unlimited Support
DoJiggy: Support available on paid plans starting at $39/mo - no support access on free tier
Blackbaud: Enterprise-level support requires $10,000+ contracts - smaller nonprofits get basic email help with slower response times
Phone Support / Office Hours
DoJiggy: Phone support available during business hours only - no evening or weekend coverage
Blackbaud: Phone support available for enterprise customers - basic plans limited to email and chat during business hours
Webinars
DoJiggy: Regular training webinars and educational sessions for users - some content may require paid plan access
Blackbaud: No regular webinar program - training and educational content limited to enterprise customers with $10,000+ contracts
Help Center
DoJiggy: Complete resource library with guides, tutorials, and FAQs at no charge
Blackbaud: Comprehensive help center with step-by-step guides built for nonprofit teams
Email
DoJiggy: Email support available but response times can be slow during peak fundraising seasons
Blackbaud: Email support with response times varying by plan tier - priority responses given to higher-paying enterprise clients
Nonprofit-Focused Support Team
DoJiggy: Support access requires paid plans starting at $39/mo — no help available on free tier
Blackbaud: Enterprise support needs $10,000+ contracts — smaller nonprofits get slower email responses

DoJiggy and Blackbaud take up to 6.9% per raffle ticket sold, Zeffy charges zero

DoJiggy charges 6.9% on raffle sales and requires a higher-tier paid plan. Blackbaud doesn't offer raffle tools at all. Zeffy gives you full raffle management at zero cost, so every dollar goes to your mission.

Run your raffle without losing hundreds to platform fees or paid plan requirements

DoJiggy locks raffle features behind paid plans and takes a cut of every ticket. Blackbaud requires third-party tools or manual workarounds. Zeffy includes raffles, 50/50s, and sweepstakes in one platform with no fees, no upgrades, no limits.

Sell raffle tickets, track entries, and pick winners without paying for software

DoJiggy charges platform fees and requires paid support to troubleshoot raffle campaigns. Blackbaud offers no native raffle tools. Zeffy gives you ticket sales, winner selection, and compliance tracking with free unlimited support from fundraising experts.

Questions nonprofits ask when choosing between Zeffy and Blackbaud

Frequently asked questions

Can I run all my fundraising activities without paying platform fees?

Yes. Zeffy gives you donations, ticketing, auctions, memberships, peer-to-peer, and raffles in one platform at zero cost. DoJiggy charges up to 6.9% per transaction, while Blackbaud takes 2.99-3.5% plus merchant fees. With Zeffy, you keep 100% of every dollar raised.

Do I need technical expertise or IT support to get started?

No. Zeffy works right out of the box — create donation forms and launch campaigns in under 30 minutes. DoJiggy requires paid plans for full features, while Blackbaud needs enterprise contracts and technical implementation. Zeffy is built for busy nonprofit teams, not tech pros.

Will I get support when I need help, or do I have to pay extra?

Zeffy offers free unlimited support with 2-6 hour response times and bookable calls for everyone. DoJiggy requires paid plans starting at $39/month for support access. Blackbaud limits full support to $10,000+ enterprise contracts — smaller nonprofits get basic email help only.

Can I switch from DoJiggy or Blackbaud without losing my donor data?

Yes. Zeffy makes it easy to import your donor information and start fundraising immediately. Unlike DoJiggy's paid tiers or Blackbaud's complex setup, you get full access to donor management, email tools, and reporting from day one — all at zero cost.

What happens when I need to scale my fundraising efforts?

Zeffy grows with you at no extra cost. Run unlimited campaigns, manage thousands of donors, and process any donation amount — all fee-free. DoJiggy charges more as you raise more, while Blackbaud requires enterprise upgrades. With Zeffy, scaling never costs extra.

