Zero-Fees on Transactions
All-in-One Toolkit (Donations, Events, Auctions, Store, Raffles...) All-in-One Toolkit (Donations, Events, Auctions, Store, Raffles...)
Designed Specifically for Nonprofits Designed Specifically for Nonprofits
Built-in CRM (Donor Profiles, History, Tags) Built-in CRM (Donor Profiles, History, Tags)
Unified Dashboard to Track Everything Unified Dashboard to Track Everything
Multi-Channel Fundraising (Email, Events, P2P)
Automated Workflows (emails, receipts, reminders) Automated Workflows (emails, receipts, reminders)
Custom Branded Pages for Campaigns Custom Branded Pages for Campaigns

Pricing
Varies - Up to 6.9% + card fees per gift
Varies - $150/mo plus card fees per gift
Processing fees: 2.9% + $0.30 per transaction (via Stripe or PayPal); Nonprofit rate: 2.2% + $0.30 per transaction
Processing fees: 2.9% + $0.30 standard payment processing fees via Stripe, charged in addition to subscription
Platform fees: 4.9% per transaction for Simple Stores, Crowdfunding, Events/Ticketing, and Auctions; 6.9% per transaction for Raffles, Sweepstakes, and Athons; 0% with donor tips model
Platform fees: N/A - No explicit platform fee percentage mentioned; subscription-based pricing model
Monthly fees: $0 - No monthly or subscription fees
Monthly fees: $150/month ($150 per month or $1,200 per year which saves 33%)
Value for money: 4.3
Value for money: 4.9

Features
4.1/5 - Good event and auction features, but most capabilities require higher-tier paid plans.
4.9/5 - Very easy to use and donor-friendly, but missing auctions, raffles, and memberships.
Donations: Donation forms with recurring giving and custom fields; full features require a paid plan. Donations: Donation forms with recurring gifts and custom branding; advanced features require a paid plan.
Ticketing: Event ticketing with registration, seating options, and check-in tools; available on paid plans.
Ticketing: Event ticketing with registration management and check-in tools; available on paid plans. Peer-to-Peer Fundraising: Peer-to-peer campaigns with team pages and fundraiser dashboards; available on select paid plans.
Peer-to-Peer Fundraising: Peer-to-peer campaigns with fundraiser pages and activity tracking; core feature but limited on free plan.
Auctions: Full online auction platform with mobile bidding, item management, and real-time bid tracking.
Auctions: No auction features.
Raffles: Raffle management with ticket sales, drawing tools, and winner selection; requires a higher-tier paid plan. Raffles: No raffle tools; requires third-party integration for drawings.
Online store: No online store for selling physical products; platform focuses on event fundraising.
Online store: No online store functionality; not designed for selling merchandise. Memberships: Membership management with recurring billing, a member portal, and automated renewal reminders.
Memberships: No membership management; designed for campaign-based fundraising, not ongoing member relationships.
Donor Management/CRM: Donor database with giving history, contact management, and basic reporting tools.
Donor Management/CRM: Basic donor data and campaign tracking with limited CRM features compared to dedicated systems.
Emails & Newsletter: Built-in email campaigns with templates for donor communication and event promotion.
Emails & Newsletter: Campaign-specific emails and updates; limited donor communication outside active campaigns. Payment Processing: Integrated payment processing with card and digital wallet support; charges 2.9% + $0.30 per transaction.
Payment Processing: Stripe integration with standard processing fees; requires a $150 monthly subscription.

Payment methods
Credit cards and digital wallets only; no bank transfers or in-person payments.
Credit cards and digital wallets only; no ACH transfers or in-person payment tools.
Credit Card Payments: All major credit and debit cards accepted through integrated payment processing with standard transaction fees.
Credit Card Payments: All major credit and debit cards accepted through Stripe integration with standard processing fees.
Apple Pay & Google Pay: Digital wallet payments supported through checkout integration for faster donor experience.
Apple Pay & Google Pay: Apple Pay and Google Pay supported through Stripe Checkout for faster mobile donations.
ACH / Bank Transfers: ACH bank transfers not supported; recurring gifts must use cards or digital wallets.
ACH / Bank Transfers: ACH bank transfers not supported for recurring pledges.
Tap to Pay App: Native in-person payment tools not available; requires separate hardware for events and face-to-face fundraising.
Tap to Pay App: Native in-person payment tools not available; requires separate hardware for events and galas.

Customer Support
4.3/5
4.9/5
Unlimited Support: Support available on paid plans starting at $39/mo - no support access on free tier Unlimited Support: Support access limited to business hours with unclear response times - no dedicated nonprofit team
Phone Support / Office Hours: Phone support available during business hours only - no evening or weekend coverage Phone Support / Office Hours: No phone support mentioned - support appears to rely on email and chat during standard business hours
Webinars: Regular training webinars and educational sessions for users - content focused on platform features Webinars: No webinars or training sessions - users must rely on self-service resources and documentation
Help Center: Complete resource library with guides, tutorials, and FAQs at no charge
Help Center: Comprehensive resource library with step-by-step guides, video tutorials, and nonprofit best practices
Email: Email support available but response times can be slow during peak fundraising seasons
Email: Email support available but response times and availability not clearly specified on public pages
Nonprofit-Focused Support Team: Support gated by paid plans starting at $39/mo — phone help during business hours only
Nonprofit-Focused Support Team: Email-only support with unclear response times — no phone help or nonprofit expertise