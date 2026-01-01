Donately and FundScrip both help nonprofits raise money, but they charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation forms, donor management, and fundraising tools with zero fees — so you keep 100% of every donation.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donately VS Fund Scrip
💯
Donately charges 2.9% + $0.30 per transaction plus monthly fees. FundScrip takes 4% plus card fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar goes to your mission.
🧰
Donately lacks auctions, raffles, and stores. FundScrip only does gift cards. Zeffy offers donations, events, raffles, auctions, and stores in one platform.
🤝
Donately limits support by subscription tier. FundScrip restricts help based on volume. Zeffy provides unlimited email and chat support for everyone.
Zeffy is 100% free for nonprofits — no monthly fees, no transaction costs. Donately charges $39+ monthly plus 2.9% + $0.30 per donation. Keep every dollar donated to your cause instead of paying platform fees.
Zeffy offers direct donations, events, memberships, and peer-to-peer campaigns all in one platform. FundScrip only handles gift card fundraising with limited donation options. Get more fundraising tools without any fees.
Zeffy provides unlimited email and chat support to all users at no cost. Donately limits support by plan tier, and FundScrip restricts phone support to premium accounts. Get the help you need without paying extra.
Zeffy is 100% free — no monthly fees, no transaction costs. Donately charges $39+ monthly plus 2.9% + $0.30 per donation. FundScrip takes 2.5% on gift card purchases. Keep every dollar donated to your cause.
Zeffy accepts all major credit cards, Apple Pay, Google Pay, ACH bank transfers, and offers tap-to-pay for events. Donately only handles credit cards and digital wallets. FundScrip only processes gift card purchases, not direct donations.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript