Donately VS Vanco

Donately and Vanco both offer donation tools for nonprofits, but they charge processing fees that reduce what reaches your mission. Zeffy provides donation forms, donor management, and fundraising pages with zero fees — so you keep 100% of every donation while building stronger donor relationships.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donately charges 4% plus card fees, Vanco takes processing fees on every gift. Zeffy charges zero fees so every dollar goes to your mission.
Donately and Vanco lack auctions, raffles, and ticketing. Zeffy includes everything from donation forms to event management in one platform.
Donately and Vanco limit support to business hours with response delays. Zeffy offers unlimited email support with real humans ready to help.
Zeffy charges zero platform fees, while Donately takes 2.9% + $0.30 per transaction plus $39+ monthly fees. With Zeffy, 100% of donations reach your cause, and donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Zeffy provides unlimited email support and live chat with no restrictions, while Vanco limits support to business hours with response times based on your service level. You get help when you need it, not when it's convenient for us.
Zeffy includes event ticketing, online stores, auctions, and raffles at no extra cost. Donately and Vanco focus only on donations, forcing you to pay for multiple platforms to run complete fundraising campaigns.
Zeffy charges zero platform fees, while Donately takes 4% plus card fees and Vanco charges 2.9% plus fees per gift. With Zeffy, 100% of donations reach your cause, and donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Yes. Zeffy includes donations, event ticketing, online stores, auctions, and raffles at no extra cost. Donately and Vanco focus only on donations, forcing you to pay for multiple platforms to run complete fundraising campaigns.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
