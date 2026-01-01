Donorbox charges 2.95% on every donation. Flipcause charges $125/month plus fees. Both platforms take money from your mission — compare the costs.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donorbox VS Flipcause
🎟️
Donorbox takes 2.95% per ticket and Flipcause charges $125/month plus fees. Zeffy charges zero, so your 50/50 draw or basket raffle keeps 100% of proceeds for your cause.
❤️
Donorbox asks donors to calculate fees at checkout and Flipcause adds 6.9% on top of card costs. Zeffy never charges your supporters or your nonprofit, so giving stays simple and transparent.
🚀
Donorbox locks raffles behind paid plans and Flipcause requires a subscription to access compliance tools. Zeffy gives you raffle campaigns, ticket tracking, and winner selection from day one with no fees or paywalls.
Yes. Zeffy offers unlimited email, live chat, and phone support to every nonprofit for free. Donorbox limits you to email-only with 24-48 hour wait times. Flipcause restricts live chat and phone support to paid plans starting at $99/month.
No. Zeffy includes donations, events, raffles, auctions, peer-to-peer, and online stores in one platform for free. Donorbox lacks auction and raffle tools entirely. Flipcause has these features but locks them behind paid subscriptions.
Zeffy is 100% free with zero platform fees, monthly costs, or transaction fees. Donorbox charges 2.95% per donation plus processing fees. Flipcause charges $125/month plus 6.9% card fees. On $10,000 raised, you'd lose $295+ to Donorbox or $1,815+ to Flipcause but keep everything with Zeffy.
Yes. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, raffles, auctions, memberships, and donor CRM from day one. Donorbox locks peer-to-peer behind $150/month plans. Flipcause requires paid subscriptions for most tools including events and raffles.
No. Zeffy never charges your nonprofit or your donors. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform, but giving stays simple without fee calculations. Other platforms add fees at checkout or charge monthly subscriptions.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript