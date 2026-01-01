Donorbox charges 2.95% on every donation — $2,950 on $100,000 raised. PayPal charges 1.99% + $0.49 — $2,480 on $100,000. Both take fees from your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donorbox takes 2.95% per donation, PayPal charges 1.99% plus processing fees. Zeffy is 100% free, so every dollar your supporters give goes directly to your mission.
Donorbox locks key features behind paid plans, PayPal only processes payments. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, raffles, donor tracking, and email tools in one place, all free.
Donorbox requires upgrades to unlock tools, PayPal needs account verification and button setup. Zeffy gets you fundraising in under 30 minutes with forms ready to share right away.
Donorbox takes 2.95% plus processing fees from every donation, while PayPal charges 1.99% + $0.49 per transaction. Zeffy is 100% free, so you keep everything your supporters give. Plus, you get all fundraising tools in one place instead of patching together multiple platforms.
Yes. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, donor management, and email tools right away. No monthly fees, no contracts, no feature limits. Donorbox charges $150/month for advanced features, while PayPal only processes payments.
Zeffy is 100% free with no platform fees or monthly costs. Donorbox charges 2.95% per donation plus processing fees, while PayPal takes 1.99% + $0.49 per transaction. On $10,000 raised, you'd lose $295 to Donorbox or $239 to PayPal, but keep everything with Zeffy.
Yes. Zeffy includes donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, raffles, auctions, donor management, and email tools right away. Both Donorbox and PayPal require separate tools or paid upgrades for complete fundraising capabilities.
No. Zeffy never charges your nonprofit or your donors. Donors can leave an optional contribution to support our platform, but giving stays simple and transparent without fee calculations or awkward checkout requests.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
