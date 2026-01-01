Donorbox takes 2.95% per donation. Stripe takes 2.2% + $0.30 per transaction. Zeffy takes $0. Get donation forms, CRM, and email tools free.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Donorbox takes 2.95% and Stripe charges 2.2% + 30¢ per ticket, plus neither platform includes raffle tools — you need separate software for compliance, ticket limits, and winner selection. Zeffy is 100% free with built-in raffle management.
Donorbox and Stripe weren't built for raffles — they process payments but leave you scrambling for compliance tracking, ticket caps, and winner tools. Zeffy handles raffle sales, limits, and reporting in one place with zero fees.
Donorbox requires paid plans for full features and Stripe needs custom development just to sell tickets. Zeffy gives you ready-to-go raffle pages with compliance tools and zero fees — set up your 50/50 or basket raffle in under 10 minutes.
Zeffy is 100% free with no platform fees, monthly costs, or transaction fees. Donorbox takes 2.95% plus processing fees, while Stripe charges 2.2% + 30¢ per donation. Plus, Zeffy includes donor management, email tools, and fundraising features that Stripe doesn't offer and Donorbox charges extra for.
Yes. Zeffy provides donation forms, donor tracking, email campaigns, event ticketing, and peer-to-peer fundraising all for free. Donors can choose to leave a voluntary contribution to support Zeffy, but your organization never pays a cent in platform or processing fees.
Zeffy is 100% free with no platform fees or monthly costs. Donorbox charges 2.95% per donation plus processing fees. Stripe takes 2.2% + 30¢ per transaction. On $10,000 raised, you'd lose $295 to Donorbox or $250 to Stripe but keep everything with Zeffy.
Yes. Zeffy gives you donation forms, peer-to-peer campaigns, event ticketing, raffles, and CRM tools right away. Donorbox locks features behind paid plans starting at $150/month. Stripe only processes payments and requires expensive add-ons for fundraising tools.
No. Zeffy never charges your nonprofit or your donors. Donors can leave an optional contribution to support our platform, but giving stays simple and transparent without fee calculations at checkout.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
