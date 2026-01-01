DonorSearch and eTapestry help you research prospects and manage donor data, but they charge monthly fees that add up quickly. Zeffy gives you donor management, donation forms, email tools, and event ticketing — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
DonorSearch and eTapestry charge monthly fees plus transaction costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
DonorSearch and eTapestry require separate tools for events, raffles, and online stores. Zeffy includes everything you need to engage donors and raise funds.
DonorSearch and eTapestry require technical expertise and training. Zeffy works right out of the box, so you can focus on donor relationships, not software.
DonorSearch focuses on prospect research but lacks donation processing and donor management tools. Zeffy offers complete donor management with zero fees on donations, built-in payment processing, and easy-to-use donor tracking that doesn't require technical expertise.
eTapestry charges $59+ monthly plus 2.9% transaction fees and $600 annually. Zeffy provides the same donor management features with zero platform fees. Donors can leave voluntary contributions to support our platform, keeping more money for your mission.
Yes. While DonorSearch only does research and eTapestry requires multiple integrations, Zeffy includes donation processing, donor management, event ticketing, peer-to-peer campaigns, and online stores in one platform with zero fees.
DonorSearch only does prospect research and eTapestry charges monthly fees plus transaction costs. Zeffy combines donor management, payment processing, and fundraising tools in one platform with zero fees. Donors can leave voluntary contributions to support our platform.
eTapestry costs $59+ monthly plus 2.9% per donation and $600 annually. DonorSearch requires custom pricing plus separate payment processors. Zeffy charges zero platform fees, so 100% of donations reach your mission while donors can optionally support our platform.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
