DonorView costs $92/month plus 2.9% fees. Donorbox takes 2.95% on every donation. Both charge nonprofits — $2,950 lost on $10,000 raised with either platform.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
DonorView VS Donorbox
DonorView costs $92–$183/month plus 2.9% processing fees. Donorbox takes 2.95% per donation and locks features behind paid plans. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes directly to your work.
DonorView requires separate payment processors and event integrations. Donorbox limits peer-to-peer and ticketing to paid tiers. Zeffy includes donation forms, event ticketing, raffles, CRM, and payment processing in one free platform.
DonorView ties support quality to subscription level. Donorbox offers email-only help with 24-48 hour waits. Zeffy gives every nonprofit unlimited support from fundraising experts who respond in 2-6 business hours, no upgrades required.
Zeffy is 100% free with zero platform or processing fees. DonorView charges $92-$183/month plus 2.9% per donation. Donorbox takes 2.95% per donation plus processing fees. You keep every dollar raised with Zeffy.
Yes. Zeffy includes donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, raffles, auctions, CRM, and payment processing in one free platform. Both competitors require paid plans or separate integrations for full functionality.
Zeffy offers unlimited support from nonprofit fundraising experts who respond in 2-6 business hours. No tiered plans required. Both competitors limit support quality based on subscription level and have slower response times.
Yes. Zeffy includes event ticketing, auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, and CRM in one free platform. DonorView and Donorbox require paid upgrades or separate tools for full event functionality.
No. Zeffy never charges your donors or your nonprofit. Donorbox asks donors to cover fees at checkout, creating friction. With Zeffy, giving stays simple and transparent.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
