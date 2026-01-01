DonorView costs $91/month plus 2.9% per donation. Raise 365 takes 8% of everything raised. Both charge fees that eat into your mission budget.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
DonorView VS Raise 365
DonorView costs $92–$183/month plus card fees. Raise 365 takes 5% plus processing costs. Zeffy is 100% free, so your $1,000 raffle stays at $1,000.
DonorView requires separate payment processors and event integrations. Raise 365 locks ticketing and raffles behind paid plans. Zeffy includes donation forms, raffles, ticketing, CRM, and payment processing in one place.
DonorView's support varies by plan tier. Raise 365's help is slow and unclear. Zeffy's nonprofit fundraising experts respond in 2–6 business hours with free, unlimited support for every organization.
DonorView charges $92–$183/month plus 2.9% processing fees. Raise 365 takes 5% platform fees plus 2.9% processing costs. Zeffy is 100% free with zero platform or processing fees, so you keep every dollar raised.
Both DonorView and Raise 365 require paid plans for event ticketing, raffles, and advanced features. Zeffy includes donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, raffles, CRM, and payment processing in one free platform.
Zeffy offers unlimited support from nonprofit fundraising experts who respond in 2–6 business hours. No tiered plans or paid upgrades required — every organization gets the same free, expert help.
DonorView requires separate payment processor integrations and charges 2.9% + $0.30 per transaction. Raise 365 takes 5% platform fees plus 2.9% processing costs. Zeffy includes built-in payment processing with zero fees — accept credit cards, ACH, Apple Pay, and Google Pay while keeping 100% of donations.
DonorView limits phone support to paid plans and offers no dedicated onboarding. Raise 365 has unclear response times and reviews question support effectiveness. Zeffy provides free live chat, email, and phone support from nonprofit experts who respond in 2-6 hours — no paid plans required.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
