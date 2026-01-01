RallyUp

All-in-one Fundraising Features
Zero-Fees on Transactions All-in-One Toolkit (Donations, Events, Auctions, Store, Raffles...) Designed Specifically for Nonprofits
Built-in CRM (Donor Profiles, History, Tags) Unified Dashboard to Track Everything Multi-Channel Fundraising (Email, Events, P2P)
Automated Workflows (emails, receipts, reminders) Custom Branded Pages for Campaigns is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div></div></div>

Pricing
Varies
Card fees + monthly plans up to £40
Varies
2.9% to 6.9% plus card fees
Processing fees
1.9% + £0.20
per transaction (payment provider fee)
1.9% + $0.30
per transaction for lower-end rate; up to 2.9% + $0.30 depending on payment processor (Stripe/PayPal) and nonprofit verification; ACH at 1.9% + $0.30
Platform fees
$0
No platform fee (optional donor tip)
2.9%
Free Plan: 0% platform fee (with optional donor tipping); Flex Plan: 2.9%–6.9% platform fee based on campaign type (2.9% for Events and Donations, varies by activity type up to 6.9%)
Monthly fees
£19.99/month
£19.99–£39.99/month depending on package; free for basic donations
$0
No monthly subscription fees or contracts required
Value for money
N/A
4.7

Features
N/A
Requires paid plans for most features, limiting auctions, raffles, ticketing, and peer-to-peer.
4.5/5
User-friendly platform with broad features, but many advanced nonprofit tools require paid upgrades.
Donations
Donation forms with recurring giving and campaign pages; advanced features require paid plans. Donation forms with recurring giving and custom fields; platform charges a 2.9% fee.
Ticketing
Event ticketing with registration management and check-in tools; available on paid plans only.
Event ticketing with registration forms, check-in tools, and attendee management; requires paid upgrade. Peer-to-Peer Fundraising
Peer-to-peer campaigns with fundraiser pages and team leaderboards; paid plan required.
Peer-to-peer campaigns with fundraiser pages and team leaderboards; requires paid plan upgrade.
Auctions
No auction features; focused on peer-to-peer and event fundraising, not silent or live auctions. Full auction platform with mobile and proxy bidding, item management, and real-time leaderboards.
Raffles
Raffle and lottery tools with compliance support, available on higher-tier paid plans.
Full raffle tools with ticket sales, winner selection, and compliance; requires paid plan upgrade. Online store
No built-in store; requires third-party integrations for merchandise sales.
Merchandise sales with inventory tracking and shipping options; requires paid upgrade.
Memberships
Membership programs with recurring payments and member portals; advanced features require paid plans. Recurring membership programs with tiered levels, member portals, and automated renewal reminders.
Donor Management/CRM
Donor database with giving history, supporter profiles, and engagement tracking.
Donor database with giving history, contact management, and basic segmentation.
Emails & Newsletter
Built-in email campaigns with templates, automation, and donor segmentation.
Built-in email campaigns with templates, automated receipts, and donor communication tools.
Payment Processing
Stripe integration; charges 1.9% + 20p per transaction and monthly fees. Stripe integration supporting Apple Pay, Google Pay, and ACH transfers.

Payment methods
Accepts credit cards and digital wallets only; ACH and in-person payments not supported.
Supports cards, digital wallets, and ACH for recurring gifts; in-person payments not supported.
Credit Card Payments
Accepts all major credit and debit cards through Stripe with 1.9% + 20p per transaction.
Accepts all major credit and debit cards via Stripe with standard processing fees.
Apple Pay & Google Pay
Supports Apple Pay and Google Pay via Stripe checkout on donation forms.
Supports Apple Pay and Google Pay via checkout for online donations only.
ACH / Bank Transfers
ACH bank transfers not supported.
ACH bank transfers available for recurring donations to reduce fees on larger gifts.
Tap to Pay App
In-person payments not supported; requires third-party hardware and integration.
In-person payments not supported; requires separate hardware setup for events.

Customer Support
N/A
4.7/5
Unlimited Support
Support built for UK charities - phone hours follow UK time zones and resources focus on UK regulations, not US nonprofit needs Support available on all plans but no nonprofit-specific expertise or dedicated team
Phone Support / Office Hours
Phone support available during UK business hours only - challenging for US-based organizations Phone support available during business hours only - no evening or weekend coverage
Webinars
Limited webinar content - platform focuses on UK charity regulations rather than US nonprofit training
Limited webinar content - smaller platform with fewer educational resources Help Center
Comprehensive help center available, but most articles are UK-focused and may be less relevant for US nonprofits
Comprehensive resource library with step-by-step guides, video tutorials, and nonprofit best practices
Email
Email support available but response times can be slow during peak fundraising seasons
Email support available but response times slow during peak fundraising seasons
Nonprofit-Focused Support Team
Support built for UK charities with phone hours in UK time zones and resources focused on UK regulations
Support available on all plans but no nonprofit-specific expertise or dedicated team for mission-driven organizations