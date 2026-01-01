Eventbrite takes $66 from every $1,000 raised. Stripe takes $22. Both charge fees — Zeffy takes $0. The only free platform built for nonprofits.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
💸
Eventbrite takes 6.6% + $1.79 per ticket. Stripe charges 2.2% + card fees on every gift. Zeffy is 100% free — keep every dollar raised for your raffle, event, or campaign.
🎟️
Eventbrite sells tickets but can't run raffles or collect donations. Stripe processes payments but requires developers to build forms and donor tools. Zeffy includes ticketing, raffles, donations, and donor management in one platform.
🤝
Eventbrite's support is built for commercial event planners. Stripe's team helps developers, not fundraisers. Zeffy's support team knows nonprofits, responds in hours, and never charges for help.
Yes. Zeffy includes ticketing, donations, raffles, auctions, and merchandise sales in one platform. Eventbrite only handles ticket sales, so you'd need separate tools for donations and fundraising activities. With Zeffy, you keep 100% of everything you raise.
Yes. Zeffy is 100% free for nonprofits. There are no platform fees, service fees, or monthly charges. Eventbrite takes 6.6% + $1.79 per ticket plus processing fees. Donors have the option to leave a voluntary contribution to keep Zeffy free.
Yes. Zeffy captures donor profiles, tracks giving history, and lets you send follow-up emails directly from the platform. Eventbrite only tracks attendees, not donors, so you can't build lasting relationships or encourage repeat giving.
Yes. Zeffy combines ticketing, donations, and fundraising in one platform. You can sell event tickets while collecting additional donations, all with zero fees. Eventbrite only handles ticket sales, so you'd need separate tools for donations.
Most ticketing platforms like Eventbrite take 6.6% + $1.79 per ticket because they're built for commercial events. Zeffy is 100% free because we're designed specifically for nonprofits. Every ticket sale goes directly to your mission.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
