FrontStream costs $75/month plus 2.9% per donation. Raise 365 takes 8% total — $800 on every $10,000 raised. Both charge fees that eat into your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Frontstream VS Raise 365
💸
Frontstream charges $75/month plus 2.9% per transaction, and Raise 365 takes 5% plus card fees. Zeffy covers all costs so 100% of every donation goes to your mission.
🎯
Frontstream asks donors to cover fees 50% of the time, and Raise 365's 5% platform cut comes straight out of your fundraiser. With Zeffy, donors never see a fee request and you keep everything.
🚀
Frontstream requires paid plans for full features and Raise 365 locks ticketing and raffles behind upgrades. Zeffy gives you donations, events, raffles, and a full CRM with zero fees and free support from nonprofit experts.
Yes. Zeffy includes donation forms, event ticketing, raffles, peer-to-peer campaigns, memberships, and a full donor CRM with zero monthly fees. Unlike platforms that charge $75/month plus transaction fees, you get everything for free.
You get free, unlimited support from nonprofit fundraising experts. No tiered plans or extra fees. Just real help from people who understand small nonprofits and respond within hours, not days.
Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform at checkout. It's never required, and 100% of every donation always goes to your organization.
Yes. Zeffy includes event ticketing, auctions, and raffles at zero cost. Unlike Frontstream which requires enterprise packages or Raise 365 which locks features behind paid plans, you get everything free.
Zeffy's tap-to-pay app lets anyone on your team accept payments from their phone with zero fees. No card readers, no hardware costs, no third-party integrations required.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
