Fundly VS SpotFund

Fundly and SpotFund help you create crowdfunding campaigns, but they take fees from every donation. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donor management, event ticketing, and email automation — all with zero fees so every dollar raised stays with your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Fundly charges 4.9% + $0.30 per transaction and SpotFund takes platform fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
Fundly and SpotFund only offer basic crowdfunding campaigns. Zeffy provides raffles, auctions, ticketing, memberships, and donor management in one platform.
Fundly and SpotFund limit phone support to premium users only. Zeffy offers unlimited email support and phone calls during office hours for all users.
Zeffy is 100% free for nonprofits with no platform fees ever. Unlike Fundly (4.9% + $0.30 per transaction) and SpotFund (platform fees), every dollar donated goes directly to your cause. Plus, you get complete fundraising tools beyond just crowdfunding.
Yes! While Fundly and SpotFund focus only on crowdfunding, Zeffy offers event ticketing, online stores, membership management, auctions, raffles, and donor CRM tools. You get everything you need in one platform without paying extra fees.
Zeffy includes comprehensive donor CRM and email tools built-in, while Fundly and SpotFund offer only basic tracking. You can build lasting relationships with supporters instead of just running one-time campaigns.
Zeffy is 100% free with no platform fees ever. Fundly charges 4.9% + $0.30 per transaction, while SpotFund takes platform fees on every gift. With Zeffy, donors can leave a voluntary contribution, but every dollar of your fundraising goes to your cause.
Unlike Fundly and SpotFund that end when campaigns close, Zeffy becomes your permanent fundraising home. Keep your donor data, run year-round campaigns, sell event tickets, and manage memberships all in one place without switching platforms.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
