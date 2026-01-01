Funraise takes 5% of every donation plus processing fees. CauseVox charges $250/month before you raise a dollar. Both cut into your budget — $2,500 gone on every $50,000 raised with Funraise.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Funraise VS CauseVox
💸
Funraise takes 5% of every donation and CauseVox charges $250/month for full features. Zeffy is 100% free, so every dollar raised goes directly to your mission.
🎟️
Funraise and CauseVox require third-party tools or paid plans to run raffles and auctions. Zeffy includes donations, ticketing, raffles, auctions, and CRM in one place at no cost.
🤝
Funraise prioritizes enterprise customers and CauseVox gates support by plan tier. Zeffy offers free, unlimited support with 2–6 hour response times for every nonprofit, no matter your size.
Yes. Zeffy includes donations, ticketing, raffles, auctions, memberships, and CRM in one platform at zero cost. Both Funraise and CauseVox charge monthly fees starting at $99-$250 to access full features, which means you're paying before you even start raising funds.
Zeffy is 100% free with no monthly fees, platform fees, or processing fees. Funraise takes 5% plus monthly fees, while CauseVox charges up to $250/month plus processing fees. With Zeffy, every dollar raised goes to your mission.
Zeffy offers free, unlimited support with 2-6 hour response times for all nonprofits. Both Funraise and CauseVox gate support by plan tier, prioritizing paid customers while smaller organizations often wait longer for help.
Yes. Zeffy accepts credit cards, ACH bank transfers, Apple Pay, Google Pay, and in-person payments at zero cost. Both Funraise and CauseVox limit payment options and require separate hardware or third-party setup for in-person giving.
No. Zeffy includes donations, events, raffles, auctions, memberships, and CRM tools at zero cost year-round. Funraise and CauseVox charge monthly fees starting at $99-$250 to unlock full features, creating ongoing costs that eat into your budget.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript