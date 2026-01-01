Funraise takes 5% platform fees plus processing costs. Give Lively passes 2.2% processing fees to donors. Both charge fees that cut into your fundraising.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Funraise VS Give Lively
Funraise takes 5% plus monthly fees starting at $99. Give Lively passes processing costs to donors at checkout. Zeffy covers every fee so 100% of every donation goes to your mission.
Funraise and Give Lively require third-party platforms for raffles and auctions. Zeffy includes donation forms, event ticketing, raffles, auctions, and peer-to-peer campaigns in one place at no cost.
Funraise gates support by plan tier and prioritizes enterprise customers. Give Lively offers email and chat only with slower response times during busy seasons. Zeffy provides free, unlimited support from nonprofit experts who respond when you need help most.
Yes. Zeffy includes donations, ticketing, raffles, auctions, and donor management in one platform at zero cost. Both Funraise and Give Lively require separate tools for raffles and auctions, creating extra setup and often additional fees.
With Zeffy, you keep 100% of every donation — we cover all processing fees. Funraise takes a 5% platform cut plus card fees. Give Lively passes processing fees to donors, which can reduce giving.
Zeffy provides free, unlimited support with 2-6 hour response times from nonprofit experts. Funraise gates support by plan tier, while Give Lively's response times slow during peak seasons when you need help most.
Yes. Zeffy's Tap to Pay app lets anyone on your team accept payments directly from their phone at galas, walks, or community events. Both Funraise and Give Lively require separate hardware and third-party setup for in-person payments.
No. Zeffy covers all fees so donors see exactly what they're giving to your cause. Give Lively passes processing fees to donors at checkout, while Funraise takes a 5% cut plus card fees from every gift.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
