Funraise takes 5% of every donation. GiveSmart charges $3,000 annually plus 3.5% card fees. Both platforms eat into your budget before your mission gets funded.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Funraise VS GiveSmart
Funraise takes 5% per donation plus card fees. GiveSmart charges $3,000/year subscriptions plus 3.5% card fees. Zeffy is 100% free, so every dollar raised goes directly to your work.
Funraise requires paid plans starting at $99/month for full features. GiveSmart charges annual subscriptions from $1,396 to $3,000. Zeffy gives you donations, ticketing, raffles, auctions, and CRM at no cost.
Funraise and GiveSmart require third-party tools or complex workarounds for raffles and simple campaigns. Zeffy includes raffles, auctions, memberships, and year-round fundraising in one place with zero fees.
Yes. Zeffy handles donations, ticketing, auctions, raffles, and memberships in one platform at zero cost. Unlike all-in-one platforms that charge thousands per year, Zeffy is 100% free so you can fundraise year-round without budget constraints.
Zeffy saves you thousands annually. While platforms like Funraise charge 5% plus monthly fees and GiveSmart costs $3,000+ per year plus processing fees, Zeffy is completely free with zero platform fees or subscriptions.
No. Zeffy includes everything in one place: donations, events, auctions, raffles, memberships, and donor management. You won't need multiple subscriptions or third-party integrations like other platforms require.
Yes. Zeffy provides unlimited support to all nonprofits regardless of size. While Funraise and GiveSmart gate support by plan tier and prioritize enterprise customers, Zeffy offers free live chat, email, and phone support to everyone.
Yes. Zeffy's tap-to-pay app lets anyone on your team accept payments from their phone with zero fees. Funraise and GiveSmart require separate hardware setup and third-party integrations for in-person payments.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
