Both platforms charge 5% platform fees, but OneCause requires $500+ upfront. Funraise costs $5,000 on every $100,000 raised — OneCause costs $5,500.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Funraise VS OneCause
💸
Funraise takes 5% per gift, OneCause charges $2,995 upfront plus 5% platform fees. Zeffy is 100% free so every donation goes to your mission, not your software.
🧰
Funraise requires third-party integrations for auctions and raffles. OneCause is built for events only. Zeffy includes donations, ticketing, auctions, raffles, memberships, and CRM in one place at zero cost.
🛟
Funraise gates support by plan tier starting at $99/mo. OneCause reserves phone support for enterprise customers. Zeffy offers free unlimited support with 2-6 hour response times for every nonprofit, no matter your size.
Yes. Zeffy handles donations, events, memberships, raffles, auctions, and your online store in one platform at zero cost. Both Funraise and OneCause require paid plans for full features and charge platform fees that cut into your budget.
With Zeffy, you keep 100% of every dollar raised. Funraise takes 5% plus card fees, while OneCause charges 5% plus processing fees and requires thousands upfront. That's real money back to your mission.
Zeffy offers free, unlimited support to all nonprofits with fast response times. Both competitors gate their best support behind expensive enterprise plans, leaving smaller organizations waiting longer for help.
Yes. You own your donor data and can export it anytime. Zeffy makes it easy to import your contacts and donation history so you can pick up right where you left off without losing any information.
No. Zeffy is completely free to start and use forever. OneCause requires $200-$3,000 upfront plus ongoing fees, while Funraise charges monthly fees starting at $99. With Zeffy, you can start fundraising today at zero cost.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript