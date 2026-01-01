Funraise charges 5% platform fees plus monthly costs. Pledge takes 2.9% on gifts over $1,000 plus $5 monthly fees — $290 lost on every $10,000 raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Funraise takes 5% plus card fees, and Pledge charges you when donor tips don't cover costs. Zeffy is 100% free, so every dollar raised goes to your mission, not your tools.
Funraise and Pledge require third-party tools or paid plans for raffles and auctions. Zeffy includes donations, ticketing, raffles, auctions, and CRM in one place at no cost.
Funraise gates support by plan tier, and Pledge offers no dedicated nonprofit team or clear response times. Zeffy's support team responds in 2–6 hours with real nonprofit expertise, free for everyone.
Yes. Zeffy's Tap to Pay app lets anyone on your team accept payments from their phone at events. Both Funraise and Pledge require separate hardware setup and third-party integrations for in-person payments.
No. Zeffy includes auctions, raffles, and 50/50s built right in with zero fees. Funraise and Pledge don't offer these features, forcing you to pay for additional platforms or workarounds.
Yes. Zeffy includes donations, events, raffles, auctions, and memberships in one platform with zero monthly fees. Both Funraise and Pledge charge monthly fees or require paid plans for full features.
With Zeffy, you keep the full $5,000. Funraise takes 5% plus processing fees, while Pledge charges 2.9% + $0.30 on donations over $1,000. That's hundreds lost to fees instead of your mission.
Zeffy offers free support with 2-6 hour response times for all nonprofits. Funraise gates support behind paid plans, while Pledge lacks dedicated nonprofit expertise and clear response commitments.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
