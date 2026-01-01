Funraise takes 5% of every donation. Pledge It charges $150 monthly plus 2.9% fees. Both cost thousands — $2,500 vs $4,350 on $50,000 raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Funraise VS Pledge It
💯
Funraise takes 5% and Pledge It charges $150/month plus card fees. Zeffy covers all costs so your donors' full gift goes to your mission, not your tools.
🧩
Funraise requires integrations for raffles and auctions. Pledge It focuses only on peer-to-peer campaigns. Zeffy includes donations, events, memberships, raffles, auctions, and CRM in one place at zero cost.
🤝
Funraise gates support by plan tier and Pledge It limits help to business hours. Zeffy offers free, unlimited support with real nonprofit expertise and 2-6 hour response times for every organization.
Yes. Zeffy gives you donations, peer-to-peer campaigns, event ticketing, auctions, raffles, and donor management in one platform with zero fees. Funraise and Pledge It charge monthly fees plus transaction costs that add up quickly.
Funraise takes 5% plus card fees on every donation. Pledge It charges $150/month plus 2.9% transaction fees. With Zeffy, you keep 100% of donations and pay nothing monthly — that's thousands saved annually.
No. Zeffy includes auctions, raffles, and tap-to-pay in one platform at no cost. Other platforms require third-party integrations or separate hardware, creating more complexity and fees for your team.
Yes. Zeffy offers free live chat, email, and phone support to all nonprofits with 2-6 hour response times. Funraise gates support by plan tier and Pledge It limits help to business hours only.
No. Zeffy is built for small nonprofit teams without tech backgrounds. Launch campaigns in under 30 minutes with no training required. Both competitors require more setup time and learning curves.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript