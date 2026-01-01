Funraise charges 5% platform fees. Raise 365 charges 5% + 2.9% + $0.30 — nearly $800 on every $10,000 raised versus $500.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Funraise VS Raise 365
💯
Funraise and Raise 365 charge 5% platform fees plus processing costs on every gift. Zeffy covers all fees so your $1,000 fundraiser stays at $1,000, no math required.
🎟️
Funraise requires third-party integrations for raffles and auctions. Raise 365 locks ticketing and raffles behind paid plans. Zeffy includes donations, events, raffles, auctions, and CRM in one place at zero cost.
🤝
Funraise gates support by plan tier and prioritizes enterprise customers. Raise 365 offers unclear support with slow response times. Zeffy provides free, unlimited support with 2–6 hour response times for all nonprofits.
Yes. Zeffy covers all platform and processing costs so you keep 100% of donations, events, and membership fees. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
Absolutely. Zeffy includes ticketing, raffles, auctions, and peer-to-peer campaigns at no cost. No upgrades or hidden fees to access the features you need for successful fundraising.
Our support team answers questions by email and chat with 2-6 hour response times. You'll also find step-by-step guides in our help center and free webinars to help you succeed.
Zeffy gives you everything in one place at zero cost. While platforms like Funraise and Raise 365 charge 5-8% in fees and lock features behind paid plans, Zeffy includes donations, events, raffles, auctions, and CRM completely free.
Yes. Zeffy accepts credit cards, Apple Pay, Google Pay, ACH transfers, and in-person payments through our tap-to-pay app. Other platforms limit payment options or require third-party integrations that add complexity and cost.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript