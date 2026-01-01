Funraise charges 5% platform fees on every donation. Tithely charges 2.9% + $0.30 per transaction. Both take money from your mission — $2,500 to $2,900 lost on every $50,000 raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Funraise takes 5% plus card fees, Tithely charges 2.9% plus monthly fees up to $119. Zeffy covers all costs so 100% of every donation goes to your mission.
Tithely was built for churches with faith-focused tools and support. Funraise prioritizes enterprise customers with gated features. Zeffy works for food banks, animal rescues, youth programs, and every mission in between.
Funraise requires third-party integrations for raffles and auctions. Tithely doesn't offer them at all. Zeffy includes donations, ticketing, raffles, auctions, peer-to-peer, and CRM in one free platform.
With Zeffy, you keep 100% of every donation. Funraise takes 5% plus processing fees, while Tithely charges 2.9% plus 30¢ per transaction. On $10,000 raised, that's $500+ saved with Funraise and $320+ with Tithely.
Yes. Zeffy includes donations, ticketing, raffles, auctions, CRM, and email with zero fees. Funraise requires paid plans for full features, while Tithely charges $19-$119/month and lacks key tools like peer-to-peer fundraising.
Yes. Zeffy includes donations, ticketing, raffles, auctions, and peer-to-peer campaigns with zero platform fees. Funraise charges 5% platform fees and requires paid plans for full features, while Tithely takes 2.9% plus 30¢ per transaction.
Zeffy offers free, unlimited support with 2-6 hour response times for all nonprofits. Funraise gates support by plan tier with no help during free trials, while Tithely's support focuses on church operations with limited guidance for secular nonprofits.
No. Zeffy includes donations, events, raffles, auctions, CRM, and email in one platform at zero cost. Funraise requires third-party integrations for raffles and auctions, while Tithely lacks peer-to-peer fundraising and auction tools entirely.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
