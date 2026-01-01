Galabid VS Handbid

Galabid and Handbid both offer mobile bidding for your silent auctions, but they charge fees that reduce what you raise. Zeffy gives you auction tools, donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Galabid takes 5% plus card fees and Handbid charges $1,396+ plus 3.5% on winning bids. Zeffy charges zero fees, so your silent auction actually raises money for your mission.
Galabid and Handbid only handle auctions, leaving you to find separate tools for donations, raffles, and ticketing. Zeffy gives you everything in one place.
Galabid limits support by plan tier and Handbid restricts help to business hours only. Zeffy provides unlimited email support to every organization at no cost.
Zeffy offers everything you need for fundraising without the high fees. While auction platforms charge 5% plus card fees or $1,396+ annually, Zeffy is completely free. You get auctions, raffles, donations, ticketing, and more in one platform.
Yes. Unlike auction-only platforms, Zeffy supports your entire fundraising strategy. Run auctions, sell raffle tickets, collect donations, manage memberships, and sell merchandise all in one place. No need for multiple tools or extra fees.
You'll keep 100% of what you raise. If you raise $10,000 through auctions, you'd pay $500+ in fees with other platforms. With Zeffy, donors have the option to leave a voluntary contribution, so you keep every dollar raised for your cause.
Zeffy is completely free while auction platforms charge hefty fees. Galabid takes 5% plus card fees on every winning bid, and Handbid costs $1,396+ annually plus 3.5% on bids. With Zeffy, you keep 100% of funds raised.
Zeffy gives you everything auction platforms offer plus much more at zero cost. Run auctions, raffles, sell tickets, collect donations, and manage memberships all in one place. No need to juggle multiple expensive tools.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
