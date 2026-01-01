Give Lively passes processing fees to donors at checkout. Blackbaud charges 2.99% plus platform fees — $2,990 gone on every $100,000 raised versus $2,200 with Give Lively.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Give Lively VS Blackbaud
💸
Give Lively passes processing fees to donors at checkout. Blackbaud charges 2.99% plus platform fees on every transaction. Zeffy covers all fees so 100% of every donation goes to your mission.
🎟️
Give Lively requires third-party platforms for raffles and auctions. Blackbaud sells ticketing and events as separate enterprise products. Zeffy includes donations, ticketing, raffles, auctions, and CRM in one free platform.
🤝
Give Lively offers email support with slower response times during busy seasons. Blackbaud reserves phone support for enterprise contracts over $10,000. Zeffy gives you free, unlimited support from nonprofit fundraising experts who respond when you need help most.
Zeffy covers all processing fees so you keep 100% of donations, ticket sales, and membership dues. Give Lively and Blackbaud charge processing fees on every transaction that add up fast.
Zeffy includes donation forms, event ticketing, raffles, auctions, and peer-to-peer campaigns in one platform. Give Lively and Blackbaud require separate tools or enterprise plans for full functionality.
Zeffy provides free phone, chat, and email support from nonprofit fundraising experts. Give Lively offers limited chat support, while Blackbaud reserves phone support for enterprise customers only.
Zeffy includes membership management and online store features at zero cost. Give Lively only offers recurring donations, while Blackbaud requires enterprise plans for membership tools and has no store functionality.
Zeffy provides consistent phone, chat, and email support year-round from nonprofit experts. Give Lively's support slows during peak seasons, and Blackbaud reserves priority help for enterprise customers only.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
