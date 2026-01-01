Give Lively charges 2.2% + $0.30 per donation. GiveBrite takes 5% on their free plan. Both platforms cost nonprofits thousands — $2,200 vs $5,000 on every $100,000 raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Give Lively VS GiveBrite
🧾
Give Lively passes processing fees to donors at checkout. GiveBrite takes 5% or charges £9.99/month to avoid it. Zeffy covers all fees so 100% of every donation goes to your mission.
🎟️
Give Lively requires separate platforms for raffles and auctions. GiveBrite locks peer-to-peer and ticketing behind paid plans. Zeffy includes donations, events, raffles, auctions, and CRM in one place at no cost.
🔍
Give Lively adds processing fees at checkout that confuse donors. GiveBrite takes a 5% platform cut unless you pay monthly. Zeffy covers all costs so supporters give what they intend, not what's left after fees.
Yes. Zeffy's Tap to Pay app turns any smartphone into a payment terminal for events and galas. Give Lively and GiveBrite require separate hardware setups, adding costs and complexity to your fundraising events.
No. Zeffy gives you full access to donations, events, auctions, raffles, CRM, and email tools at zero cost. Give Lively and GiveBrite lock essential features like peer-to-peer campaigns behind paid upgrades.
Yes. Zeffy includes donations, events, raffles, auctions, memberships, and CRM in one platform at zero cost. Give Lively and GiveBrite require paid plans to unlock key features like peer-to-peer campaigns and advanced tools.
Zeffy covers all processing fees so your mission gets every dollar. Give Lively passes fees to donors at checkout, while GiveBrite takes 5% on their free tier or charges £10/month to avoid platform fees.
Zeffy provides free phone, chat, and email support from nonprofit experts year-round. Give Lively and GiveBrite offer limited support channels with slower response times during peak fundraising periods.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
