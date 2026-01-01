Give Lively charges processing fees donors can cover. GiveCampus takes 5% platform fees plus processing costs — nearly 8% total on every donation.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Give Lively VS GiveCampus
Give Lively passes processing fees to donors at checkout. GiveCampus takes 5% plus card fees from every donation. Zeffy covers all transaction costs so 100% of every gift goes to your mission.
Give Lively requires separate platforms for raffles and auctions. GiveCampus focuses on peer-to-peer campaigns but leaves you scrambling for event tools. Zeffy includes donation forms, ticketing, raffles, auctions, and memberships in one place.
GiveCampus is built for universities with IT teams and long onboarding timelines. Give Lively offers limited support during busy fundraising periods. Zeffy is designed for small teams who need to launch campaigns this week with free, unlimited support from nonprofit experts.
Give Lively passes processing fees to donors at checkout, while GiveCampus charges 5% platform fees plus 2.9% processing costs. Zeffy covers all transaction fees, so 100% of every donation goes to your mission. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support Zeffy.
Both Give Lively and GiveCampus require separate platforms for auctions and raffles. Zeffy includes donation forms, event ticketing, raffles, auctions, and peer-to-peer campaigns in one place, so you can manage everything without switching tools or paying separate fees.
Give Lively offers email support with slower response times during busy seasons. GiveCampus limits support based on plan tier. Zeffy provides free, unlimited support from nonprofit fundraising experts who understand your work and respond when you need help most.
Zeffy is built for small nonprofits who need to start fundraising quickly. Give Lively requires paid plans for advanced features, while GiveCampus is designed for universities with IT support. With Zeffy, you get donation forms, donor management, and event tools from day one with no setup fees or training required.
Yes. Both Give Lively and GiveCampus require separate hardware for in-person payments at galas and events. Zeffy includes a Tap to Pay app that turns any team member's phone into a payment terminal. No card readers, no extra fees, no complications.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
