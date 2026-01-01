Give Lively charges processing fees on every donation. Pledge It costs $1,800/year plus transaction fees — $4,700 total on $50,000 raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Give Lively VS Pledge It
💰
Give Lively passes processing fees to your donors at checkout. Pledge It charges $150 per month plus transaction fees. Zeffy covers all costs so 100% of every donation goes to your mission.
🧰
Give Lively requires separate platforms for raffles and auctions. Pledge It focuses on peer-to-peer campaigns but lacks tools for memberships, stores, and year-round donor engagement. Zeffy gives you donations, events, raffles, auctions, memberships, CRM, and email in one place.
🤝
Give Lively offers email support with slower response times during busy seasons. Pledge It limits support to business hours with no phone access. Zeffy provides free, unlimited support from nonprofit fundraising experts who respond when you need help most.
Give Lively passes processing fees to donors at checkout, while Pledge It charges $150/month plus transaction fees. Zeffy covers all fees so 100% of donations go to your mission. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support Zeffy.
Give Lively requires separate tools for auctions and raffles, while Pledge It focuses only on peer-to-peer campaigns. Zeffy includes donations, events, auctions, raffles, memberships, and CRM in one platform so you can manage everything without switching tools.
Give Lively offers limited email and chat support that slows during busy seasons. Pledge It provides business-hours support only. Zeffy gives you free phone, email, and live chat support from nonprofit experts who respond when you need help most.
Give Lively requires separate hardware for in-person payments, while Pledge It doesn't support ACH bank transfers. Zeffy accepts credit cards, ACH, Apple Pay, Google Pay, and has a built-in Tap to Pay app — all with zero fees.
Give Lively requires paid plans for advanced features, while Pledge It charges $150/month for full access. Zeffy gives you everything — donations, events, auctions, memberships, and CRM — completely free from day one.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
