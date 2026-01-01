Give Lively passes processing fees to donors. Raisely charges 4% platform fees. Both take money from your mission — $400 on every $10,000 raised.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Give Lively VS Raisely
Give Lively passes processing fees to donors at checkout. Raisely charges 4% platform fees or requires a $99/month subscription. Zeffy covers all fees so 100% of every donation goes to your mission, no trade-offs required.
Give Lively requires separate platforms for raffles and auctions. Raisely locks ticketing and peer-to-peer behind paid plans. Zeffy includes donations, events, raffles, auctions, memberships, and CRM in one free platform — no upgrades, no add-ons.
Give Lively adds processing fees at checkout that confuse donors. Raisely asks supporters to tip the platform or charges you 4%. Zeffy never asks donors to cover fees — they give what they want, and you keep 100%.
Yes. Zeffy includes everything you need — donations, events, raffles, auctions, memberships, and CRM — at zero cost. Give Lively and Raisely charge processing fees or require $99/month upgrades for full features.
Give Lively passes processing fees to donors, and Raisely charges 4% platform fees. Zeffy covers all costs so donors see exactly what they're giving to your mission — no surprise charges or confusing add-ons.
Yes. Zeffy includes donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, and donor management at zero cost. Give Lively and Raisely require paid plans for full features or charge platform fees that eat into your donations.
Zeffy covers all platform and processing costs so you keep 100% of donations. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support Zeffy, but it's never required or added automatically.
Every Zeffy user gets free support from nonprofit fundraising experts via phone, email, and live chat. No paywalls or priority tiers — just real help when you need it most.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
