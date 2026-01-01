Giveffect charges $4,100 plus $1,188/year on $100,000 raised. Raise 365 takes $8,000. Both platforms eat into your mission budget with fees.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Giveffect VS Raise 365
🆓
Giveffect takes 4% plus card fees and charges $99/month minimum. Raise 365 takes 5% plus card fees. Zeffy covers all costs so 100% of donations go to your mission, no subscriptions required.
🔓
Giveffect requires paid plans starting at $99/month for full features. Raise 365 locks ticketing and raffles behind upgrades. Zeffy gives you donations, events, raffles, CRM, and email in one place, completely free.
🤝
Giveffect reserves priority support for higher-paying customers. Raise 365's support is unclear and reviews report slow responses. Zeffy gives every nonprofit unlimited email, chat, and phone support from real people who understand your mission.
Yes. Zeffy covers all platform and processing costs so you keep 100% of donations. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
Absolutely. Zeffy includes donations, ticketing, raffles, auctions, peer-to-peer campaigns, and donor management at no cost. No upgrades or hidden fees to access features you need.
You get unlimited support from real people, not bots. Email us anytime or book a call during office hours. We help every nonprofit equally, whether you're raising $500 or $500,000.
Yes. Zeffy gives you donations, events, raffles, auctions, and donor management with zero monthly fees. Unlike all-in-one platforms that charge $99-$1,299/month, you get everything free.
Every feature is free on Zeffy. While other platforms require paid upgrades for ticketing, raffles, or full donor management, you get complete access from day one at no cost.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript