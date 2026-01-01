GiveSmart costs $3,000 annually before you raise a dollar. Pledge charges 2.9% on gifts over $1,000 plus monthly fees. Both platforms take money from your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
GiveSmart takes $3,000/year plus 3.5% on every ticket sold. Pledge charges 2.9% on gifts over $1,000 and $5 monthly disbursement fees. Zeffy charges zero fees on everything — so your 50/50 draw or basket raffle keeps 100% for your cause.
GiveSmart's $3,000 annual subscription eats into your budget before you sell a single raffle ticket. Zeffy is 100% free for nonprofits — no subscriptions, no platform fees, no surprise costs. Every dollar raised goes directly to your mission.
GiveSmart is built for large galas with complex event tools. Pledge focuses on peer-to-peer campaigns but lacks raffles and auctions. Zeffy handles donations, raffles, auctions, ticketing, and memberships in one place — so you can fundraise all year without paying for multiple platforms.
Yes. Zeffy is 100% free for nonprofits with zero platform fees, processing fees, or monthly subscriptions. Unlike all-in-one platforms that charge thousands per year plus transaction fees, you keep every dollar donated to your cause.
No. Zeffy handles donations, ticketing, auctions, raffles, memberships, and donor management in one platform. You don't need to pay for multiple subscriptions or learn different systems throughout the year.
Our support team responds within hours and includes nonprofit fundraising experts who understand your challenges. No tiered support plans or premium access required — everyone gets the same fast, friendly help.
Most all-in-one platforms charge thousands in annual fees plus processing costs because they're built for enterprise clients. Zeffy is designed for nonprofits — we give you donations, events, auctions, and donor management with zero fees so your budget goes to your mission, not software.
Yes. Unlike platforms that gate features behind paid plans, Zeffy gives every nonprofit full access to donations, ticketing, raffles, memberships, and donor management for free. No tiered pricing, no feature limits, no surprise costs.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
