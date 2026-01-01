GiveSmart charges $3,000 annually before you raise a dollar. Tithely takes 2.9% from every donation. Both cost nonprofits thousands — compare the fees.
GiveSmart VS Tithely
GiveSmart takes $3,000/year plus 3.5% per transaction. Tithely charges 2.9% + 30¢ per gift. Zeffy covers all fees so 100% of every donation goes to your work.
GiveSmart focuses on galas and auctions. Tithely is built for church giving. Zeffy handles donations, ticketing, raffles, memberships, and peer-to-peer in one platform — no paid plans required.
GiveSmart requires enterprise setup and tiered support. Tithely's tools are designed for churches. Zeffy works for any nonprofit — create your first form and start fundraising today.
Yes. Zeffy lets you host auctions, raffles, and 50/50s with zero fees. GiveSmart has auction tools but charges $3,000/year plus 3.5% processing fees. Tithely has no auction or raffle features at all.
Absolutely. Zeffy gives every nonprofit full access to donations, ticketing, CRM, and peer-to-peer tools for free. GiveSmart and Tithely gate features behind paid tiers, leaving smaller organizations with limited options.
Yes. Zeffy handles donations, ticketing, auctions, raffles, memberships, and email campaigns in one platform with zero fees. GiveSmart focuses on large galas and events with annual subscriptions up to $3,000 plus 3.5% processing fees.
No. Zeffy gives you every fundraising tool for free — donations, peer-to-peer campaigns, CRM, and online stores. GiveSmart requires annual contracts starting at $1,396 with limited features on basic plans.
Zeffy provides unlimited support to every nonprofit at no cost — live chat, email, and phone help for organizations of all sizes. GiveSmart gates priority support behind higher-tier plans, leaving smaller nonprofits with limited resources.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
