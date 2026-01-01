GoFundMe VS SpotFund

SpotFund

Campaign Builder
Social Sharing & Link Generator Social Sharing & Link Generator
Fundraising Goal Tracker Fundraising Goal Tracker
Donor-Facing Public Campaign Listing (visibility) Donor-Facing Public Campaign Listing (visibility)
Peer-to-peer fundraising - Information not available Peer-to-peer fundraising - Information not available
Upload Videos & Photos - GoFundMe does not support; SpotFund supports Upload Videos & Photos - GoFundMe does not support; SpotFund supports
Donor Comments & Encouragement Wall
Custom Donor Communications - GoFundMe supports; SpotFund does not support Custom Donor Communications - GoFundMe supports; SpotFund does not support
Branded, Embeddable Fundraising Forms - Neither platform supports Branded, Embeddable Fundraising Forms - Neither platform supports
Donation Dedication Options

Pricing
Processing fees: 2.9% + $0.30 per transaction (US transactions); 3.9% + $0.30 per transaction (international transactions)
Platform fees: 0% platform fees
Monthly fees: No pricing information available

Features - 3.9/5 - Straightforward for one-time campaigns, but limited for ongoing nonprofit fundraising needs vs. Crowdfunding focused with peer-to-peer options, but requires multiple tools for full nonprofit operations.

Donations: GoFundMe focuses on personal crowdfunding campaigns rather than ongoing nonprofit donation management. SpotFund focuses on crowdfunding campaigns with social sharing features, but charges platform fees that reduce your fundraising total.

Ticketing: GoFundMe doesn't offer event ticketing capabilities for nonprofit fundraising events. SpotFund doesn't offer event ticketing features. Ticketing: SpotFund doesn't offer event ticketing features. You'd need additional ticketing platforms to sell tickets for your nonprofit events.

Peer-to-Peer Fundraising: GoFundMe enables supporters to create campaigns but lacks structured peer-to-peer fundraising tools. SpotFund offers peer-to-peer fundraising tools that let supporters create their own campaigns, but with limited customization options.

Auctions: GoFundMe doesn't offer auction functionality for nonprofits looking to host fundraising auctions. SpotFund doesn't offer auction functionality. Auctions: SpotFund doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to manage bidding and payments.

Raffles: GoFundMe doesn't provide raffle management features for nonprofit fundraising events. SpotFund doesn't support raffle functionality. Raffles: SpotFund doesn't support raffle functionality. You'd need separate raffle software and manual processes to manage ticket sales and drawings.

Online store: GoFundMe lacks e-commerce features for nonprofits to sell merchandise or products. SpotFund doesn't include e-commerce capabilities. Online store: SpotFund doesn't include e-commerce capabilities. You'd need additional platforms to sell merchandise or products for your nonprofit.

Memberships: GoFundMe doesn't offer membership management features. It's designed for one-time campaigns, not ongoing supporter relationships. SpotFund doesn't offer membership management features. Memberships: SpotFund doesn't offer membership management features. You'd need separate software to track recurring members and their benefits.

Donor Management/CRM: Basic donor contact collection only. Donor Management/CRM: Basic donor contact collection only. No CRM features to track donor history, preferences, or build lasting relationships. SpotFund provides basic donor contact info but lacks comprehensive CRM features for building lasting relationships.

Emails & Newsletter: No built-in email marketing tools. Emails & Newsletter: No built-in email marketing tools. You'll need separate software to communicate with your supporters beyond campaign updates. SpotFund lacks built-in email marketing tools. You'd need third-party services to send newsletters and donor updates.

Payment Processing: Charges 2.9% + $0.30 per transaction. Payment Processing: Charges 2.9% + $0.30 per transaction. These fees reduce the funds your nonprofit receives from every donation. SpotFund charges 2.9% + $0.30 per transaction plus additional fees for withdrawals, eating into your fundraising dollars.

Payment methods - Credit cards and digital wallets only

Credit Card Payments: Supported - Accepts major credit cards with processing fees deducted from donations (both platforms)

Apple Pay & Google Pay: Supported - Offers mobile wallet payments through their platform (GoFundMe); Supported - Offers digital wallet payments for donor convenience (SpotFund)

ACH / Bank Transfers: Not supported - GoFundMe focuses on credit card and PayPal donations only; Not supported - SpotFund focuses on credit card processing for crowdfunding campaigns

Tap to Pay App: Not supported - GoFundMe is web-based crowdfunding without in-person payment capabilities; Not supported - SpotFund operates as a web-based crowdfunding platform without mobile POS features

Customer Support - 3.9/5 (GoFundMe); N/A (SpotFund) Unlimited Support: GoFundMe offers limited support with response time delays. SpotFund provides standard support during business hours with response time limitations.

Phone Support / Office Hours: GoFundMe does not offer phone support or scheduled office hours. Phone Support / Office Hours: GoFundMe does not offer phone support or scheduled office hours. SpotFund offers phone support during limited business hours for premium users.

Webinars: GoFundMe offers occasional educational webinars for campaign creators. Webinars: GoFundMe offers occasional educational webinars for campaign creators. SpotFund offers occasional training sessions and educational webinars for campaign creators.

Help Center: GoFundMe has an extensive help center with articles and FAQs. Help Center: GoFundMe has an extensive help center with articles and FAQs. SpotFund maintains a help center with articles and guides for campaign management.

Email: SpotFund provides email support for user inquiries and technical assistance (both platforms). Email: SpotFund provides email support for user inquiries and technical assistance (both platforms).

Nonprofit-Focused Support Team: Support built for individual fundraisers, not nonprofits — live chat and help center with delayed response times (GoFundMe). Nonprofit-Focused Support Team: Support built for individual fundraisers, not nonprofits — live chat and help center with delayed response times (GoFundMe). Phone support limited to premium users — email-only help for standard accounts with business-hour restrictions (SpotFund).