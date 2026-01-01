Greater Giving takes $5,000 from every $100,000 raised plus monthly fees. CauseVox takes $4,500 plus $95/month. Both charge before you raise a dollar.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Greater Giving VS CauseVox
💸
Greater Giving charges setup fees starting at $200 plus monthly fees from $130. CauseVox charges $95/month minimum plus platform fees. Zeffy is 100% free, so every dollar raised goes to your mission.
🎟️
Greater Giving is built for auction nights. CauseVox limits raffles, stores, and memberships to paid tiers. Zeffy includes donations, ticketing, auctions, raffles, memberships, and CRM at zero cost.
📱
Greater Giving requires mobile bidding hardware for events. CauseVox doesn't support ACH transfers or in-person payments. Zeffy accepts credit cards, Apple Pay, Google Pay, ACH, and tap-to-pay from any phone with zero fees.
Yes. Zeffy includes donations, ticketing, auctions, raffles, memberships, and donor management at zero cost. Greater Giving charges $130+ monthly plus setup fees, while CauseVox requires $95+ monthly for full features.
No. Zeffy covers all processing costs so you keep 100% of donations. Greater Giving charges 5% platform fees plus card processing, and CauseVox takes 4.5% platform fees plus 2.9% processing fees.
Absolutely. Zeffy provides free live chat, email, and phone support to all users. Both Greater Giving and CauseVox limit support access to paid customers only, starting at $99-130/month.
Yes. Zeffy includes auction management, raffle tools, and 50/50 draws at zero cost. Greater Giving requires paid plans for full auction features, while CauseVox doesn't offer auction or raffle tools at all.
No. Zeffy handles memberships, online stores, and merchandise sales in one platform with zero fees. Neither Greater Giving nor CauseVox offer membership management or online store functionality.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Block quote
Ordered list
Unordered list
Bold text
Emphasis
Superscript
Subscript