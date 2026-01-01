Both Greater Giving and GiveBrite charge 5% platform fees — $2,500 gone on every $50,000 raised. Zeffy gives you the same tools at zero cost.
Greater Giving VS GiveBrite
Greater Giving and GiveBrite charge platform fees, monthly subscriptions, and setup costs just to access basic tools. Zeffy covers all fees so every dollar raised goes to your mission, not your software budget.
Greater Giving is built for auction nights, GiveBrite locks features behind paid plans. Zeffy handles donations, events, ticketing, raffles, auctions, memberships, and donor management in one place with zero fees.
Greater Giving requires training sessions and paid plans to get started, GiveBrite needs payment gateway approvals before you can launch. Zeffy lets you create your first form, accept payments, and start fundraising today.
Yes. Zeffy includes donations, events, auctions, memberships, and donor management at zero cost. Greater Giving starts at $130/month plus setup fees, while GiveBrite charges £9.99/month to avoid their 5% platform fee.
Not with Zeffy. While Greater Giving focuses on events and GiveBrite locks features behind paid plans, Zeffy handles your gala, peer-to-peer campaigns, memberships, and donor emails in one place.
With Zeffy, you can create donation forms and start fundraising in minutes. Greater Giving requires setup calls and training, while GiveBrite needs payment gateway approvals before you can launch campaigns.
Yes. Zeffy offers free live chat, email, and phone support to every nonprofit. Greater Giving reserves priority support for paid customers, while GiveBrite limits response times based on your plan tier.
No. Zeffy includes full auction management at zero cost. Greater Giving charges monthly fees for auction tools, while GiveBrite doesn't offer auctions at all and requires separate platforms.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
