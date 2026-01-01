Greater Giving charges 5% platform fees plus $130/month. Pledge It charges $150/month plus 2.9% transaction fees. Both take thousands from your fundraising.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Greater Giving VS Pledge It
Greater Giving charges setup fees, monthly fees, and platform fees. Pledge It charges $150 per month plus transaction costs. Zeffy is 100% free — no platform fees, no processing fees, no monthly bills. Keep every dollar for your mission.
Greater Giving is built for auction nights. Pledge It focuses on peer-to-peer campaigns. Zeffy handles your gala, your walk-a-thon, and your year-round giving — donations, memberships, raffles, CRM, and email — all in one platform with zero fees.
Greater Giving requires setup calls and training sessions. Pledge It has a learning curve. Zeffy works right away — create your first donation form or event page in minutes, share it with supporters, and start raising funds today.
Greater Giving charges setup fees, monthly fees starting at $130, plus 5% platform fees. Pledge It costs $150 per month plus 2.9% transaction fees. Zeffy is 100% free with zero fees ever. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support Zeffy.
Yes. While Greater Giving focuses on events and Pledge It specializes in peer-to-peer campaigns, Zeffy handles everything — auctions, ticketing, donations, memberships, raffles, and donor management — all fee-free in one platform.
Absolutely. Greater Giving reserves priority support for paid customers, and Pledge It offers limited business-hours support. Zeffy provides free live chat, email, phone support, and dedicated nonprofit expertise to every organization.
Most all-in-one platforms charge monthly fees, setup costs, and transaction fees because they need to cover their costs and make profit. Zeffy operates differently — donors have the option to leave a voluntary contribution to keep our platform free for nonprofits forever.
Yes. Unlike Greater Giving's event focus or Pledge It's peer-to-peer specialty, Zeffy gives you donations, ticketing, auctions, raffles, memberships, donor management, and email — all fee-free in one platform built for small nonprofit teams.
Zeffy is the fundraising platform that cuts out the fees, clears up your tech mess, and puts your cause first — so your team, even if you're a small team wearing many hats or a one-person show, can focus on what really matters.
No platform fees. No processing fees. No catch. We know it sounds too good to be true, but it's not. Every penny goes straight to your mission, while competitors take 2-3% off every donation.
Stop bouncing between MailChimp, Eventbrite, and all those spreadsheets. Now you can handle donations, ticket sales, memberships, raffles, and all your donor info in one spot.
Built for teams like yours — whether you're volunteer-led or have limited staff. Set up donation forms, sell tickets, and launch campaigns without needing a tech wizard. It's super easy, and you'll be up and running in minutes.
From QR codes on flyers to Tap-to-Pay on a phone, Zeffy makes it easy to accept donations on the go. Mobile-optimized and offline-ready, so no donor slips through the cracks.
Centralize supporter relationships, automate thank-you messages, and preserve institutional knowledge when board members rotate out.
As a startup nonprofit with only two members, and no funding (yet) we’d need something with low (or no) fees. Zeffy was a dream come true.
Masey, Loose Ends.
